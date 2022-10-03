أكاديمية CNN أبوظبي تستقطب دفعة جديدة من 30 مشاركاً

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أكاديمية CNN أبوظبي لعام 2022 دفعة جديدة من 30 مشاركاً لصقل مواهبهم الصحفية بإشراف عدد من خبراء العلامة التجارية الإخبارية الرائدة في العالم. والتقت بيكي أندرسون، مديرة التحرير في CNN أبوظبي، مذيعة برنامج «كونيكت ذا وورلد»، بالمشاركين خلال سلسلة من الجلسات التمهيدية بالمنطقة الإبداعية -ياس في المنطقة الإعلامية الحرة twofour54 قبل اصطحابهم إلى استديو CNN في twofour54 للتعرف على عمليات الإنتاج والبث المباشر في برنامجها الشهير.

وقالت أندرسون: «يبدي المشاركون حماساً كبيراً حول ما ستقدمه الأكاديمية لهم هذا العام. نحن سعداء للغاية بالنجاح الذي حققته أكاديمية CNN أبوظبي في دورتها الأولى التي أسهمت في توفير العديد من الفرص المهنية، والتي أطلقت CNN بعضها. لا يسعني الانتظار لتوجيه هذه المجموعة الجديدة من الطلاب ومعرفة ما يمكنهم تحقيقه بعد إكمالهم للبرنامج التدريبي تحت إشراف CNN وفريقها المتخصص». وقد تم اختيار المجموعة الثانية المكونة من 30 طالباً من بين أكثر من 150 متقدماً إلى أكاديمية CNN أبوظبي. وتتألف هذه المجموعة من 23 امرأة وسبعة رجال من 12 جنسية مختلفة، بما في ذلك مصر والهند وكينيا ونيجيريا، مع انتساب 16 طالباً من الإمارات العربية المتحدة. كما وفر المختبر الإبداعي لمبادرات تنمية المواهب واستوديو الفيلم العربي، الدعم كافة لعمليات تقديم الطلبات هذا العام. بدأت الدورة بورش عمل تفاعلية حية حول رواية القصص في النظام الإيكولوجي في أخبار اليوم وفن إنتاج البرامج. ويتضمن البرنامج التعليمي عشرة مواضيع أساسية ودورات تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى دورات عند الطلب تتوافر باللغتين الإنجليزية والعربية.