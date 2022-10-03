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انعقاد الاجتماع السنوي للعاملين في مجال إعادة الروابط العائلية بدول التعاون

انعقاد الاجتماع السنوي للعاملين في مجال إعادة الروابط العائلية بدول التعاون
4 أكتوبر 2022 01:34

دبي (وام)

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عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس في دبي، الاجتماع السنوي الإقليمي للعاملين في مجال إعادة الروابط العائلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتعزيز التعاون الإنساني في منطقة الخليج، من خلال التواصل وتنسيق الأولويات والعمل على تسريع المساعدات للمحتاجين وتحسين هذه الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
وجرى خلال الاجتماع - الذي ضم الجمعيات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي ويستمر لمدة يومين - عرض أنشطة الجمعيات الوطنية المشاركة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية إعادة الروابط العائلية وحماية بياناتهم، وكذلك المساهمة في إنشاء شبكة عالمية للبحث عن احتياجاتهم ولمّ شمل أفراد الأسر باستخدام الإنترنت أو الرسائل الخطية، وغيرها من شبكات التواصل المتاحة، للحصول على توضيح حول مصير الأقرباء المفقودين، وتقديم الدعم والتفهم لتخطي محنة اختفاء أحدهم.
ورحب راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالمشاركين في بلدهم الثاني الإمارات، مثمناً جهودهم المستمرة من أجل الارتقاء بآليات العمل الإنساني بصورة عامة.

الهلال الأحمر الإماراتي
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
الصليب الأحمر
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