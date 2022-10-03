«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم برنامجاً لنشر التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برنامجاً تدريبياً لنشر ثقافة التسامح بالتعاون مع وزارة الداخلية، شارك فيه عدد من منتسبي الوزارة، وذلك ضمن مبادرات الجامعة لتعزيز ونشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع كافة، تجسيداً للمبادئ والقيم التي قامت عليها دولة الإمارات.

واستهدف البرنامج التدريبي الذي تم افتتاحه بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي -الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية- تعزيز قدرات المشاركين للمساهمة في نشر ثقافة السلام، والتسلح بالمعرفة والقيم والمهارات في هذا الصدد، إلى جانب تعزيز الوئام العالمي والعدالة الاجتماعية، وذلك وفق السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة التسامح.

وأكد المزروعي أن البرنامج يأتي بهدف تنمية مهارات التسامح، وتعزيز المرونة الثقافية، إلى جانب تطوير القدرة على التعامل مع مختلف الثقافات وتقبل الاختلافات، وبناء جسور التعاون مع المجتمعات المختلفة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دائماً من خلال برامجها ومساقاتها العلمية أنشطتها الفكرية والثقافية لترسيخ هذه المبادئ التي جعلت الإمارات واحة للتسامح.

من جانبه، أكد الشامسي أهمية إعداد وتأهيل المنتسبين وتدريبهم في المجالات كافة، مشيداً بجهود القائمين على هذا البرنامج الذي سيعمل على تعزيز القيم ونقل المعرفة من خلال استعراض تجارب وخبرات المختصين، واكتساب المزيد من المهارات والقدرات التي ترسخ ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية .