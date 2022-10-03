«صحة أبوظبي» عضواً في اتحاد المستشفيات العربية

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت دائرة الصحة - أبوظبي إلى عضوية اتحاد المستشفيات العربية، المؤسسة المستقلة وغير الربحية التي تخدم النظم الصحية في المنطقة العربية، جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد إلى أبوظبي للاطلاع على تجربة الإمارة في قطاع الرعاية الصحية.

عبدالله آل حامد

وجرى تسليم معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، جائزة «المفتاح الذهبي»، أعلى جوائز الشرف لاتحاد المستشفيات العربية تقديراً لجهوده المتميزة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، كما تم إعلان انضمام هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد المستشفيات العربية.

وشهدت زيارة وفد اتحاد المستشفيات العربية إلى أبوظبي، الذي ضم كلاً من البروفيسور الدكتور توفيق خوجة، أمين عام الاتحاد، والنائب فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والمديرة التنفيذية للاتحاد أليس يمين بويز، والدكتور علي الحاج، عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد، جولة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصحية، بما في ذلك مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، واطلع خلالها الوفد على أبرز المشروعات والبرامج الرائدة في الإمارة، بما في ذلك منصة تبادل المعلومات الصحية «ملفي»، برامج الصحة الرقمية، برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، برامج السياحة العلاجية، بهدف تبادل من الخبرات، وبحث الفرص التطويرية التي تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية في العالم العربي.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «سعداء بالانضمام إلى عضوية اتحاد المستشفيات العربية واستعراض تجربة أبوظبي المتميزة في الرعاية الصحية التي تمكنّا من تطويرها وتقديمها في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسلامة المجتمعات على رأس قائمة الأولويات، متطلعين إلى توطيد سبل التعاون التي تجمعنا بالاتحاد وأعضائه للمضي قدماً بقطاعات الرعاية الصحية في المنطقة ومواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في المجال».

وأضاف آل حامد: «هند الزعابي نموذج ومثال متميز للمرأة الإماراتية الطموحة والناجحة التي أكدت على الدور الكبير الذي تؤديه في مسيرة النماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. أهنئ الزعابي متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح».