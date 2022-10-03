«اللجنة الوطنية» تناقش تعزيز الصحة النفسية بالدولة

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ مبادرات السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتعلق بتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وترسيخ التعاون متعدد القطاعات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية بطرق مبتكرة، وتوظيف نظم المعلومات، وإجراء البحوث، لتعزيز دمج المرضى في المجتمع وتحسين جودة حياتهم لتحقيق رفاه المجتمع. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، والدكتورة لبنى الشعالي مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة نائب رئيس اللجنة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الصحية والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة. وافتتح الدكتور حسين الرند أعمال الاجتماع مُرحباً بأعضاء اللجنة واستعرض ما تم إنجازه على صعيد تعزيز الصحة النفسية، مؤكداً أهمية دور اللجنة والمهام الحيوية التي تقع على عاتقها، والتي تشمل حزمة من المبادرات الهادفة لتحقيق نموذج مبتكر ومستدام وقابل للتطوير للرعاية الصحية النفسية، ووضع السياسات التي من شأنها إحداث تغيير وفق رؤية مستقبلية تحقق إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة.