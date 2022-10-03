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تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور 15 أكتوبر

تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور 15 أكتوبر
4 أكتوبر 2022 01:35

أبوظبي (وام)

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تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور 15 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وتعلن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي اليوم، خلال مؤتمر صحفي تفاصيل المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.
ويأتي المهرجان في إطار الفعاليات والأنشطة التراثية والزراعية التي تقام على أرض الدولة عامة ومنطقة الظفرة خاصة بهدف إبراز التراث الإماراتي ودعم كافة المنتجات المحلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.
ويجسد مهرجان ومزاد ليوا للتمور استراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي التي تستلهم برامجها ومهرجاناتها وفعالياتها من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في المحافظة على التراث الإماراتي العريق واستمراريته، وبخاصة شجرة النخيل.
ويأتي تنظيم المهرجان ضمن سلسلة من المهرجانات والفعاليات التي تنظمها اللجنة في إطار خططها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي عاصمة حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية، والتي لعبت دوراً كبيراً في إيصال التراث الأصيل إلى مختلف دول العالم، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه تلك الفعاليات في تنشيط حركة السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.

حمدان بن زايد
ليوا للتمور
الظفرة
أبوظبي
التراث الإماراتي
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