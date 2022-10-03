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تكريم الداعمين والفائزين في «أبوظبي للصيد والفروسية 2022»

ماجد المنصوري خلال تكريم الفائز بمزاينة السلوقي (من المصدر)
4 أكتوبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العُليا المُنظّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، الداعمين للحدث في دورته الـ(19)، إضافة للفائزين في مُسابقات المعرض المختلفة، وأفضل منصّات عرض في القطاعات كافة.

  • ماجد المنصوري خلال تكريم أحد الفائزين
    ماجد المنصوري خلال تكريم أحد الفائزين
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وأقيم حفل التكريم مساء أمس الأول مع اختتام فعاليات المعرض الذي نظّمه نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، وبمُشاركة قياسية تاريخية على صعيد أعداد الشركات والدول والمساحة والزوار وحجم مبيعات العارضين، بما في ذلك المزادات الفريدة من نوعها للصقور والإبل والخيول، حيث شارك في (أبوظبي 2022) ما يزيد على 900 عارض وعلامة تجارية من 58 دولة، على مساحة تجاوزت 60 ألف متر مربع، مع أكثر من 150 نشاطاً حيّاً وورشة عمل، وعروض وفعاليات شيّقة.
وشارك في تكريم الداعمين والعارضين والفائزين في المُسابقات المُتخصصة للمعرض، عمر فؤاد أحمد، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عضو اللجنة العليا المُنظمة، مدير المشاريع في نادي صقاري الإمارات. كما تمّ في نهاية الحفل التقاط الصور التذكارية لفريق إدارة المعرض في دورته الأخيرة (أبوظبي 2022).
وأقيمت الدورة الـ 19 بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث أقيم الحدث، وراعي القطاع شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة «كيو» للعقارات، وشركاء تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك صناعة السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونادي تراث الإمارات، وشريك السفر الرسمي طيران الاتحاد.

  • .. وخلال تكريم مجلس أبوظبي الرياضي

التراثي والثقافي والبيئي الرائد 
وأكد معالي ماجد علي المنصوري، أنّ المعرض الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يُواصل بكلّ ثقة تطوير خططه ومشاريعه تماشياً مع دوره التراثي والثقافي والبيئي الرائد في تعزيز الصيد المُستدام، وما يُشكّله في الوقت ذاته من فرصة سنوية ثمينة للشركات الإماراتية والإقليمية والدولية بهدف اكتشاف الفرص التجارية القوية المُتاحة لها انطلاقاً من أبوظبي.

  • .. وخلال تكريم شركة تسليح

الصيد المستدام
قال ماجد المنصوري، رئيس اللجنة العُليا المُنظّمة للمعرض: ما كان لهذا النجاح غير المسبوق الذي أنجزه المعرض الدولي للصيد والفروسية في عامه العشرين (أبوظبي 2022)، ليتحقق لولا الحرص البالغ لأصحاب السمو الشيوخ على تعزيز الصيد المُستدام، والمحافظة على ركائز التراث العربي الأصيل، مُتوجّهاً بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه اللامحدود لمعرض أبوظبي للصيد وللفعاليات التراثية كافة، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، لتوجيهات سموه ومُتابعته الدائمة لكلّ ما يُساهم في تعزيز مكانة هذا الحدث التراثي الكبير، وتطوّره عاماً بعد آخر.
وأعرب معاليه عن سعادته بما حققته الدورة التاسعة عشرة من إنجازات متعددة ومُشاركة قياسية فاقت التوقعات، وما شهدته من برامج حافلة بالفعاليات والعروض والندوات نجحت في استقطاب جمهور عريض. وتقدّم بالشكر للمُشاركين في المعرض من داخل وخارج دولة الإمارات، من الشركات والعارضين والرعاة ورجال الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم، ولجميع ممثلي وسائل الإعلام.
وقال رئيس اللجنة العليا المُنظّمة «لقد زادنا الإقبال المتواصل على المعرض إصراراً وجهداً للعمل على تكثيف كل الجهود الممكنة للاستمرار على طريق النجاح والتفوق في تنظيم هذا الحدث ليُتابع نموه عاماً بعد آخر، حيث يزداد عدد العارضين المحليين والإقليميين والدوليين أكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن الحضور المُتزايد الذي يُسجّله الزوار، والاهتمام الإعلامي العربي والدولي الكبير».

ماجد علي المنصوري
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
نادي صقاري الإمارات
أبوظبي
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