«معاً نحو الصفر» حملة للحد من استهلاك المواد البلاستيكية

أبوظبي (الاتحاد)

حددت هيئة البيئة - أبوظبي في إطار رؤيتها المستقبلية للإمارة هدفاً طموحاً طويل الأمد بشأن تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال حملتها المجتمعية الجديدة «معاً نحو الصفر» التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقد بدأت «الهيئة» بتنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية لتحقيق هدف مبادرة «معاً نحو الصفر»، حيث ستشمل الحملة تنظيم العديد من الأنشطة التي تستهدف كافة أفراد المجتمع، والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتجار التجزئة، والمطاعم، فضلاً عن تنفيذ أنشطة مخصصة لفئة الشباب. ومن خلال هذه الأنشطة، سيتم التركيز على تشجيع مختلف فئات المجتمع للتحول نحو استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، مثل المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل الاعتماد على المواد المستخدمة لمرة واحدة وتقليل النفايات.

تستهدف الحملة الجهات الرئيسية المعنية، والتي تضم تجار التجزئة ومنافذ البيع بالتجزئة، وشركات توريد الطعام والمطاعم ومحلات البقالة الصغيرة، وكذلك الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم حثهم على وضع وتنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. كما يتم تشجيع عامة الجمهور على تبني أهداف الحملة ونشر رسائل التوعية في مجتمعهم ومحيطهم واعتماد ممارسات مستدامة بيئياً، وذلك لدعم جهود «الهيئة» في تحقيق أهداف حملة «معاً نحو الصفر».

وقد أطلقت «الهيئة» حملة إعلامية بعنوان «معاً نحو الصفر»، تغطي منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام، وتتضمن تنظيم ورش عمل، والعديد من الأنشطة الافتراضية وغير الافتراضية، بالإضافة إلى التوعية من خلال شبكة المؤسسات الخضراء، ومبادرات المدارس والجامعات المستدامة التي تديرها هيئة البيئة - أبوظبي.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بـ«الهيئة»: «في إطار رؤيتنا لتحقيق الأهداف المستدامة لإمارة أبوظبي، نسعى دائماً إلى ابتكار حلول طموحة وصعبة سعياً لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي. ومبادرة (معاً نحو الصفر)، ضمن سياقها الأوسع، هي إطار عمل نأمل من خلاله تقليل استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتقليل النفايات وانبعاثات الكربون، وأي تأثير على الأنواع والموائل الطبيعية».

رسائل إبداعية مبتكرة لتحفيز التحول المجتمعي

أشار باهارون إلى أن مبادرة «معاً نحو الصفر» تجمع كافة الجهات المعنية تحت مظلة حملة واحدة، الأمر الذي سيساهم في تحقيق نتائج ملموسة والمساعدة في تحقيق هدف مشترك واحد. وبلا شك أن مجتمعنا الأكبر في صميم ما نقوم به، بما يتضمنه من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد الذين يلعبون دوراً مهماً وكبيراً في رحلتنا إلى النجاح. «معاً نحو الصفر» هو هدف طموح سيساعد في التقليل من استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ويعتمد نجاحنا على تعاون المجتمع بأكمله.

وأضاف باهارون: «ستتضمن هذه الحملة طويلة الأمد استخدام رسائل إبداعية وأدوات مبتكرة لتحفيز التحول نحو المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وتعزيز التوجه الإيجابي الذي يميل بشكل طبيعي نحو البدائل الأقل ضرراً على البيئة في جميع القطاعات. نريد أن يعرف الجميع في أبوظبي عن حملة «معاً نحو الصفر» وأن يكونوا جزءاً من هذه المبادرة من خلال اتخاذ خطوات صغيرة كل يوم لتحقيق تغيير إيجابي نحو البيئة».