إنتاج مليون طن من المنتجات المعاد تدويرها من النفايات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، إنتاج أكثر من مليون طن من المنتجات المعاد تدويرها من النفايات المختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تماشياً مع استراتيجية إمارة أبوظبي الرامية لتعزيز الإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال محطاته الموزعة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي في إنتاج حوالي 14 ألف طن من السماد بمختلف أنواعه، بما في ذلك السماد النباتي والسماد الحيواني والسماد المخلوط وسماد الدواجن الناتجة عن إعادة تدوير النفايات الخضراء والحيوانية، وإنتاج أكثر من مليون طن من الحصى من مختلف الأحجام عبر إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 26 ألف طن من المنتجات المطاطية الناتجة عن إعادة تدوير الإطارات، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة لتحقيق استدامة الموارد. وقال المهندس عبدالمحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت لدى«تدوير» «اعتمد المركز منذ تأسيسه نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، مدعومة بالعديد من البرامج والمبادرات للتعامل مع جميع أنواع النفايات والحد منها وإعادة استخدامها، وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على استخدام المواد المعاد تدويرها والتي ترتقي لأعلى المعايير المتبعة عالمياً».

ويقوم «تدوير» بتوزيع الحاويات وتوفير خدمات جمع ونقل النفايات بمختلف أشكالها وأحجامها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي والتي تشمل: المناطق السكنية، والمناطق التجارية والصناعية، والطرق والشوارع العامة، والمتنزهات والحدائق العامة، والمساجد والدوائر الحكومية والمراكز الصحية والتعليمية، والمواقع الإنشائية، والمسالخ الحكومية والأسواق العامة، والمزارع والعزب النظامية، وذلك ليتم نقلها إلى المحطات المتخصصة لمعالجتها وإعادة تدويرها.

وبلغت نسبة المنتجات المعاد تدويرها 23% من إجمالي النفايات المستلمة في المنشآت المختصة خلال النصف الأول من العام 2022.