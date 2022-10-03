«إعادة التدوير» بالروبوتات والذكاء الصناعي

الشارقة (وام)

افتتحت «بيئة لإعادة التدوير»، الشركة الرائدة في معالجة واستعادة المواد التابعة لمجموعة بيئة، مرفقاً جديداً لإعادة تدوير النفايات التجارية والصناعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة الرائدة لتعزيز مكانتها والوصول لهدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات خلال العام الجاري، وسيكون المرفق الجديد المرفق العاشر الذي يقع في نطاق مُجمع بيئة لإدارة النفايات.

يُذكر أن مرفق معالجة النفايات التجارية والصناعية هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي يستخدم الروبوتات المعززة بالذكاء الصناعي، والتي تتعرف آلياً على النفايات ومن ثم فرزها وفقاً لأنواعها، وسيكون المرفق الجديد داعماً للجهود الكبيرة التي يقوم بها مرفق استعادة المواد، وهو الأكبر من نوعه بالمنطقة والثالث على مستوى العالم.

في السابق كان مرفق استعادة المواد هو مركز فرز النفايات الرئيسي في مُجمع بيئة لإدارة النفايات، ومع دخول المرفق الجديد الخدمة، ستزداد معدلات استعادة المواد وتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات في ظل اعتماده على الذكاء الصناعي.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بيئة» حول تدشين المرفق الجديد: «فخورون بجهود شركة (بيئة لإعادة التدوير)، وتدشين المرفق الجديد والذي ينسجم مع رؤية المجموعة الهادفة لتعزيز مستوى جودة حياة الأفراد، ونحن على ثقة بأن تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ركيزة أساسية لمدن المستقبل الذكية ومن الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها في إمارة الشارقة، وستساهم التقنيات الحديثة ومنها الروبوتات المدعومة بالذكاء الصناعي في دعم دور الاقتصاد الدائري والحفاظ على البيئة وتحقيق الحياد الكربوني، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع عموماً».

من جانبه، قال ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة لإعادة التدوير»: «سيساعد المرفق الجديد الذي يرتكز في عمله على الروبوتات المدعومة بالذكاء الصناعي في استعادة المواد وتسريع عمليات الفرز وبكفاءة عالية، ومن ثم إعادة إدخالها بالاقتصاد والاستفادة منها، كما أن المرفق يدعم جهودنا لاستخلاص المواد ذات القيمة من النفايات، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال ويُرسي معايير جديدة بالقطاع».

عمليات الفرز

أضاف الربايعة: «سيلعب المرفق دوراً مهماً في عمليات فرز النفايات عبر فرز 10 أنواع من النفايات منها الألومنيوم والبولي إثلين عالي الكثافة، وأجزاء السيارات البلاستيكية، والأخشاب والإطارات والعبوات البلاستيكية وحاويات البولي بروبلين والورق والكرتون والمعادن وغيرها، أما النفايات المستخرجة والمتبقية فسترسل إلى مرفق الوقود الصلب المُسترجع لإنتاج وقود أخضر بديل، لافتاً إلى أن افتتاح مرفق معالجة النفايات التجارية والصناعية، إضافة إلى مرفق الوقود الصلب المُسترجع، سيسهمان مباشرة في تحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات لأول مرة بالشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته استعادة المواد القيّمة واستخراج الوقود الأخضر.

ولدى تشغيل مرفق معالجة النفايات التجارية والصناعية بطاقته القصوى، سيكون قادراً على معالجة 156 ألف طن من النفايات المختلطة سنوياً؛ أي بمعدل 500 طن يومياً.

تأتي تلك المعدلات الكبيرة بسبب استخدام المرفق للروبوتات المعززة بالذكاء الصناعي والتي تستطيع التعامل والتعرف والفرز مع مختلف أنواع النفايات، كل وفق نوعه (بلاستيك، وورق، وألومنيوم) وغيرها من المواد.. ويتميز النظام الجديد بأنه عالمي المستوى ويواكب أحدث التطورات العالمية الخاصة بمعالجة النفايات والتعامل معها.

على صعيد آخر، حققت «بيئة لإعادة التدوير» الحاصلة على العديد من الجوائز في إدارة النفايات معدلات عالية ونوعية فيما يتعلق بتحويل النفايات بعيداً عن المكبات، حيث وصلت تلك النسبة إلى 76%.