50% دعماً للمحروقات لقوارب الصيد و«اللنشات»

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، فتح باب التقديم على دعم المحروقات 50% لعام 2022، والذي يشمل المواطنين الصيادين أصحاب قوارب الصيد و«اللنشات»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 24 أكتوبر الجاري.

واستحدثت الوزارة لأول مرة، الدعم لأصحاب «اللنشات»، وحددت اشتراطات التقديم، بأن لا يزيد الراتب «المعاش» الإجمالي على 35 ألف درهم، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2019-2022، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق عام 2019، وألا يكون الصياد قد ارتكب مخالفة مثل حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة للثروة المائية الحية، الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، خلال عامي 2021-2022.

وأكدت الوزارة أن المستندات المطلوبة، شهادة راتب معتمدة أو إحضار شهادة من المحكمة، تفيد بأن الصياد مقدم الطلب لا يعمل، مؤكدة أنه لتقديم الطلب يجب تسجيل حساب في نظام الخدمات الرقمية، وإنشاء الطلب إلكترونياً، ودفع قيمة المواد المقررة إلكترونياً (50% من قيمة المواد)، على أن يتم إصدار أمر الصرف إلكترونياً، بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات، وعليه يتم تسليم الدعم للصياد.