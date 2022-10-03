1.94 مليون مركبة مسجلة في «درب» حتى نهاية سبتمبر

هالة الخياط (أبوظبي)

وصل عدد مركبات الأفراد والمؤسسات المسجلة في نظام «درب» أبوظبي للتعرفة المرورية إلى 1.944.633 حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد الحسابات المسجلة إلى 1.037.918 حساباً لأفراد ومؤسسات.

ودعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية، أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات، وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات.

ويشار إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

ووافق مركز النقل حتى نهاية سبتمبر الماضي على 24.036 مركبة طلباً للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية، وتشمل تلك الفئات كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

ويطبق نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي. وتحتوي البوابات الأربع على شاشات عرض إلكترونية ذات تقنية حديثة، تستعرض أوقات تطبيق التعرفة المرورية والمستجدات الخاصة بـ «درب»، وتم استخدام تصميم بسيط وعصري للبوابات يتماشى مع تطور العصر، ويواكب التقنيات الحديثة ودورها في قطاع النقل.

أوقات الذروة

تُحتسب رسوم التعرفة المرورية عند عبور بوابات نظام التعرفة المرورية «درب» خلال أوقات الذروة من الساعة 7 إلى 9 صباحاً، ومن الساعة 5 إلى 7 مساءً، فيما يتم إعفاء جميع المركبات المارة عبر بوابات التعرفة المرورية من رسوم التعرفة المرورية أيام الأحد من كل أسبوع والعطل الرسمية.

ويتوجب على مالكي مركبات إمارة أبوظبي تسديد كافة رسوم «درب» المستحقة على المركبة والتي تعد أحد القيود على المركبة، وذلك للتمكن من إجراء أي عملية خاصة بها كخدمة نقل أو تجديد ملكية المركبة.

ودعا المركز أصحاب المركبات المسجلة في كافة إمارات الدولة إلى ضرورة تسديد مخالفات التعرفة المرورية المترتبة على المركبات، مثل مخالفة عدم تسجيل المركبة أو مخالفة عدم كفاية الرصيد من خلال تطبيق «درب» الذكي أو الموقع الإلكتروني، وذلك للتمكن من استكمال إجراءات تجديد ملكية المركبة أو نقل الملكية، أو إجراء أي معاملة أخرى على المركبة.