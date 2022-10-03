«اتصال» كهرباء دبي ضمن أفضل 3 مراكز بحكومة الإمارة

دبي (وام)

جاء مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي «مركز رعاية المتعاملين»، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وذلك في إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، الذي يهدف لقياس مدى الجاهزية لتحقيق رؤية خدمات 360 واستراتيجية التحول الرقمي ضمن نهج الحكومة الواحدة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أن «الهيئة» تضع تحقيق سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، وذلك عبر تطوير تجربتهم في التعامل مع «الهيئة»، مشيراً إلى أن مستوى جودة الخدمة في مركز رعاية المتعاملين التابع لـ«الهيئة» بلغ أكثر من 96% في الفترة من يناير إلى يوليو 2022. وأضاف معالي الطاير: يوفر مركز رعاية المتعاملين التابع لـ«الهيئة»، الذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، باقة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية على مدار الساعة عن طريق الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتمكين المتعاملين من تقديم الطلبات للحصول على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية؛ والاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية».