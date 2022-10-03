الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«اتصال» كهرباء دبي ضمن أفضل 3 مراكز بحكومة الإمارة

«اتصال» كهرباء دبي ضمن أفضل 3 مراكز بحكومة الإمارة
4 أكتوبر 2022 01:33

دبي (وام)

جاء مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي «مركز رعاية المتعاملين»، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وذلك في إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، الذي يهدف لقياس مدى الجاهزية لتحقيق رؤية خدمات 360 واستراتيجية التحول الرقمي ضمن نهج الحكومة الواحدة.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أن «الهيئة» تضع تحقيق سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، وذلك عبر تطوير تجربتهم في التعامل مع «الهيئة»، مشيراً إلى أن مستوى جودة الخدمة في مركز رعاية المتعاملين التابع لـ«الهيئة» بلغ أكثر من 96% في الفترة من يناير إلى يوليو 2022. وأضاف معالي الطاير: يوفر مركز رعاية المتعاملين التابع لـ«الهيئة»، الذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، باقة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية على مدار الساعة عن طريق الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتمكين المتعاملين من تقديم الطلبات للحصول على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية؛ والاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية». 

آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
مجسم لأحد المجمعات السكنية
الاقتصادي
«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم
اليوم 16:43
ملتيبلاي
الاقتصادي
«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «انترناشونال انيرجي القابضة»
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©