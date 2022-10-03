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بلدية رأس الخيمة والحكومة الإلكترونية تدشنان «رحلة المتعاملين»

بلدية رأس الخيمة والحكومة الإلكترونية تدشنان «رحلة المتعاملين»
4 أكتوبر 2022 01:33

رأس الخيمة (وام)

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 أطلقت بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، مشروع بوابة رحلة المتعاملين عبر باقة من الخدمات الإلكترونية، كمرحلة أولى تحت مسمى «إدارة عقاراتي» عبر البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة «rak.ae»، لتكون نافذة جديدة شاملة تقدم الخدمات الحكومية إلى كافة فئات المجتمع من ملاك العقارات في الإمارة مما يوفر الوقت والجهد عليهم، كما سيسهل الوصول لبيانات العقارات والحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأفضل. ومن خلال هذه الباقة يستطيع ملاك العقارات والأراضي إدارة العقارات واستعراض الأراضي والوحدات التي يملكونها أو يديرونها بكل تفاصيلها، إضافة إلى إمكانية عرض الملكية على خريطة مكانية موثوقة وإنجاز عدد كبير من الإجراءات، حيث تتضمن هذه الرحلة الافتراضية مجموعة من الخدمات التي تمكن المتعامل من إنجاز معاملته بشكل متكامل وسهل وبأقل عدد من الخطوات، حيث تتضمن سلسلة متكاملة من الخدمات التي تمكن المتعامل من إدارة العقارات وإنجاز إجراءات فصل ودمج وفرز قطع الأراضي، بالإضافة للحصول على خدمات إصدار نظم البناء.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة: «رحلة المتعاملين» هذه هي نتاج تعاون مشترك بين فرق العمل بدائرة البلدية وهيئة الحكومة الإلكترونية لتوفير خدمات حكومية رقمية متكاملة استباقية 100% وتعكس احتياجات ومتطلبات المتعاملين لتناسب أسلوب حياة المستقبل.
من جانبه، قال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن إطلاق هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن البلدية تسعى دائماً إلى تطوير أنظمة العمل لديها لتقديم أفضل تجربة خدمية للمتعاملين.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
الحكومة الإلكترونية
العقارات
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