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أكاديمية سيف بن زايد تكرم 64 منتسباً لـ «مسعف أول»

صورة تذكارية للمكرمين (الصور من المصدر)
4 أكتوبر 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية 64 من منتسبي شرطة أبوظبي لحصولهم على رخصة مسعف أول معتمدة من جمعية القلب الأميركية بعد ترشيحهم وتأهيلهم من مركز الخدمات المشتركة التابع للأكاديمية. وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الأكاديمية تابعت عملية تقييم وتأهيل المرشحين وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة والدقيقة بما يعزز من رفع كفاءة المنتسبين وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً، وهنأ الحاصلين على رخصة مسعف أول على استكمال متطلبات التخرج وحثهم خلال التكريم على متابعة المستجدات في مجالات عملهم ومواكبة التطورات البحثية والعلمية والتي تعزز من جهودهم في أداء مهامهم باحترافية عالية.

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  • جانب من تكريم الحاصلين على رخصة مسعف أول
    جانب من تكريم الحاصلين على رخصة مسعف أول

وأوضح الرائد خميس عبدالله التميمي مدير مركز الخدمات المشتركة التابع للأكاديمية أن المركز أجرى كافة الترتيبات لتأهيل المرشحين بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وقد شمل الترشيح فرق الإسعافات الأولية التابعة للإدارات المتواجدة ضمن مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من القطاعات الشرطية المختلفة لدورات الإسعافات الأولية (الإنعاش الرئوي).

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
شرطة أبوظبي
جمعية القلب الأميركية
الدفاع المدني
الإسعافات الأولية
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