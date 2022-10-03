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اجتماع تنسيقي بين شرطة دبي ودوائر حكومية

ضاحي خلفان خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
4 أكتوبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً تنسيقياً تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإجراءات الإدارية بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، ومحاكم دبي، وعدد من الدوائر الأخرى.
حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة السلام في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والمستشار الدكتور على حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ونائبه العميد مروان ناصر جاسم، والعميد سعيد القمزي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية في شرطة دبي.

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ضاحي خلفان
النيابة العامة
محاكم دبي
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