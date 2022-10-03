«شرطة دبي الطلابي» ينظم برنامجاً توعوياً في مدرسة ويلنجتون

دبي (الاتحاد)

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي، بتنفيذ برنامج توعوي لطلبة مدرسة جيمس ويلنجتون الدولية، بالتعاون مع العديد من الشركاء من داخل وخارج شرطة دبي، مُستهدفين 2800 طالب وطالبة، وذلك ضمن منهجية تتضمن نشر الكثير من المفاهيم والسلوكيات الإيجابية والتحذير من المفاهيم السلبية، وتأتي هذه الورش والمحاضرات لرفع مستوى الوعي الوقائي والتوعوي لدى شرائح المجتمع ومن جميع الجنسيات.

وقال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي: إن شرطة دبي تحرص بكافة قطاعاتها على إسعاد المجتمع، عبر تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع بشقيه «الأسرة والطفل»، وتأتي شريحة طلبة المدارس كأولوية في الاهتمام، كونهم مستقبل الوطن وعماده، وقادة الغد في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهم من يُعول عليهم لتحمل المسؤولية مستقبلاً، وتنشئتهم الصحيحة هو الهدف الذي يجب على الجميع إدراكه والعمل على تحقيقه.

وأكد أن تواصل شرطة دبي مع القطاع التعليمي بدبي مستمر وقوي، ونسعى جاهدين تعزيز وتطوير هذه العلاقة، لتحصين الطلبة ضد كل ما من شأنه أن يُعكر صفو المجتمع الطلابي، ويعرقل مسيرة تعليمهم من مظاهر سلبية وسلوكيات هدامة.