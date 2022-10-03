حاكم الفجيرة يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليدالحكم
حاكم الفجيرة يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليدالحكم
3 أكتوبر 2022 22:22
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.