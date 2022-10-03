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حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم
3 أكتوبر 2022 22:14

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

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