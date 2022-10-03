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حاكم الشارقة يعفي كبار السن من إيجار المحلات في سوق العرصة

حاكم الشارقة يعفي كبار السن من إيجار المحلات في سوق العرصة
3 أكتوبر 2022 21:01

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء أصحاب المحلات من كبار السن المواطنين في سوق العرصة من الإيجارات وسرعة إنجاز صيانتها وتلبية كافة احتياجاتهم.
وأوضح أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.. أن "شروق" تكفلت بالتصاميم الداخلية والديكورات لمحلات المسنين المواطنين وهي 10 محلات وكافة احتياجاتهم بما فيها توفير البضائع وترتيب المحلات وتوسعتها وتعديلها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار والعملاء حتى يتمكنوا من استئناف أعمالهم فوراً وبكل يسر وسهولة و سيتم التواصل معهم للتأكد من حسن سير أعمالهم وتلبية كافة متطلباتهم.
وكشف القصير أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والديكور بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار بحلول نهاية العام الحالي بما يشمل فتح وتطوير جميع مداخل السوق لتكون الأعمال المنفذة تجربة متكاملة لافتاً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية ومن خلال توجيه للمجلس التنفيذي أمرت بإلغاء كافة رسوم الترخيص التجاري لهذه المحلات.

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