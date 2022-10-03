أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، على بعض المناطق، حيث تكونت سحب ركامية، التي صاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.وشملت مناطق هطول الأمطار غرب الشويب، والشويب - الخضر، وبني ياس والنهضة، وطريق ناهل - سويحان، وناهل شرق الهير وخطم الشكلة، والهير، وأم غافة، وطريق العين دبي باتجاه الهير، والفقع وسويحان الساد، والخزنة، والعشوش بالعين، وغزيرة على طريق سويحان العجبان، وعلى العجبان، والختم أبوظبي، كما هطلت الأمطار على مناطق في إمارة دبي، مع سقوط البرد على بعض من مناطق دبي في شارع الإمارات وأمطار غزيرة مع برد على بحيرات القدرة، كما هطلت على محمية المرموم، والعوير وغزيرة على سيح السلم، وأمطار في وادي غليلة شمال رأس الخيمة، ولحليلة، وغزيرة على خور خوير برأس الخيمة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب، الركامية على بعض المناطق الشرقية، والشمالية والداخلية والتي قد تؤدى إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات، والابتعاد عن تجمعات المياه، والقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الطقس غداً صحو بوجه عام غائم وغائم جزئياً أحياناً، وقد تظهر بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، ويتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض الداخلية والساحلية، والرياح جنوبيه شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من المناطق الساحلية والداخلية 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.