الإمارات تحقق الاستقرار السكني والرفاهية لمواطنيها
الإمارات تحقق الاستقرار السكني والرفاهية لمواطنيها
3 أكتوبر 2022 16:13
أكد سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان التزام دولة الإمارات منذ تأسيسها بمواثيق الإنسانية عبر تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية لمواطنيها ومواكبة الزيادة السكانية وتطور نمط الحياة. وقال المنصوري في تصريح اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام: "يأتي ذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لإيجاد منظومة إسكان متكاملة و ترجم من خلال الخطط الحكومية لتعزيز هذا القطاع و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".