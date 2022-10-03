الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تحقق الاستقرار السكني والرفاهية لمواطنيها

الإمارات تحقق الاستقرار السكني والرفاهية لمواطنيها
3 أكتوبر 2022 16:13

أكد سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان التزام دولة الإمارات منذ تأسيسها بمواثيق الإنسانية عبر تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية لمواطنيها ومواكبة الزيادة السكانية وتطور نمط الحياة.
وقال المنصوري في تصريح اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام: "يأتي ذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لإيجاد منظومة إسكان متكاملة و ترجم من خلال الخطط الحكومية لتعزيز هذا القطاع و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
المصدر: وام
قروض الإسكان للمواطنين
الإمارات
قروض الإسكان
الإسكان
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
مجسم لأحد المجمعات السكنية
الاقتصادي
«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم
اليوم 16:43
ملتيبلاي
الاقتصادي
«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «انترناشونال انيرجي القابضة»
اليوم 16:40
فيصل البناي يتحدث خلال الفعالية
الاقتصادي
«ايدج» تعيد إطلاق قدرات الاتصالات الآمنة تحت اسم «كاتم»
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©