الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
3 أكتوبر 2022 08:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات أديبك 2022 نوفمبر المقبل
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
مجسم لأحد المجمعات السكنية
الاقتصادي
«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم
اليوم 16:43
ملتيبلاي
الاقتصادي
«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «انترناشونال انيرجي القابضة»
اليوم 16:40
فيصل البناي يتحدث خلال الفعالية
الاقتصادي
«ايدج» تعيد إطلاق قدرات الاتصالات الآمنة تحت اسم «كاتم»
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©