شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 8 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها في «تويتر»، أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (جسر ابو الابيض - جسر مدينة زايد) وطريق أبوظبي - العين (جسر الفاية - جسر الخزنة)، وطريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي _ دبي ( جسر روضة الريف _ الشهامة )، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (طريف - المرفأ ) وطريق (الساد - جسر العجبان)، وطريق (مدينة زايد العسكرية - تلال سويحان)، وطريق (الفاية - مدينة زايد العسكرية) وعلى طريق أبوظبي - العين (جسر حديقة بني ياس - جسر الفاية)، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (المفرق - جسر ابو الابيض) على طريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي _ دبي ( جسر روضة الريف _ الشهامة ).

ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.