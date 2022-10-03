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شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق
3 أكتوبر 2022 07:25

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 8 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها في «تويتر»، أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (جسر ابو الابيض - جسر مدينة زايد)  وطريق أبوظبي - العين (جسر الفاية - جسر الخزنة)، وطريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي _ دبي ( جسر روضة الريف _ الشهامة )، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (طريف - المرفأ ) وطريق (الساد - جسر العجبان)، وطريق (مدينة زايد العسكرية - تلال سويحان)، وطريق (الفاية - مدينة زايد العسكرية) وعلى طريق أبوظبي - العين (جسر حديقة بني ياس - جسر الفاية)، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - الغويفات (المفرق - جسر ابو الابيض) على طريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي _ دبي ( جسر روضة الريف _ الشهامة ).

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ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الضباب
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