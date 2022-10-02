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فعاليات متنوعة في مهرجان المزارعين بمليحة

فعاليات متنوعة في مهرجان المزارعين بمليحة
3 أكتوبر 2022 01:57

الشارقة (وام)

انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان المزارعين بدورته الثانية الذي تنظمه بلدية مليحة والمجلس البلدي لمدينة مليحة في سوق الجمعة بمليحة.
وقال مصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة: إن المهرجان يسعى إلى دعم المزارعين في المنطقة الوسطى، وتسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم المتنوعة، والمساهمة في بيعها وتسويقها.
وأشار الكتبي إلى أن المهرجان تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي استقطبت عدداً كبيراً من الزوار، ومنها ركن الأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها من المشغولات اليدوية والبخور والعطور والمأكولات الشعبية، إلى جانب ركن مزارعي المنطقة الوسطى لعرض محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم الحيوانية، إلى جانب تقديم عددٍ من الفعاليات والأنشطة الثقافية والزراعية والورش التعليمية المتنوعة للأطفال؛ بهدف تثقيفهم في المجال الزراعي.
  وقدمت بلدية مليحة، خلال المهرجان، شرحاً مفصلاً حول مشروع مزرعة القمح في مليحة، ونماذج من طرق زراعته، وعرضاً حول بعض حبوب القمح التي ستتم زراعتها في المشروع.
كما نظمت بلدية مليحة، على هامش فعاليات المهرجان، مسابقة «أجمل شجرة غاف»، و«مسابقة عامة للطبخ»، إضافة إلى العروض والرقصات الحربية.

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 ملتقى
أوضح سلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمدينة مليحة، أن مهرجان المزارعين ساهم في تجميع المزارعين في مكان واحد، ليكون بمثابة ملتقى يتيح لهم عرض منتجاتهم وبيعها للجمهور، والتعرف على الأساليب التي ينتهجها المزارعون المواطنون، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات والمعلومات الزراعية الجديدة.

مليحة
المزارعين
بلدية مليحة
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