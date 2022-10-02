تنافس كبير في ثاني أيام مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

دبي (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي ليومها الثاني في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء اللجنة المنظمة، وضيوف الجائزة وجمهور الحضور ومرافقي المتسابقات والوفود المشاركة.

وقد شاركت، أمس، أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من تسنيم عريان من سوريا، وعائشة أبوبكر حسن من نيجيريا، وأفسانة خانم بشرى من بنجلاديش، ونصيبة دكورى من مالي، وعائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة، وفي الفترة المسائية شاركت كل من إسلام عوض الجاك إبراهيم من السودان، ومنيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا، وميسم بنت أحمد بن محمد بن سرحان من سلطنة عُمان، وصفاء محمد حسان من جمهورية القمر المتحدة، وأسماء تؤجي مي من تايلاند، وتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم، وأشادت المتسابقات بحسن تنظيم المسابقة والاستقبال والإقامة والجوائز القيمة المرصودة لهن، وأكدن أن المسابقة تحفز فتيات الأمة الإسلامية على حفظ كتاب الله الكريم وتعليمه عملاً بقوله، صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وأشاد والد المتسابقة سميرة أبوبكر محمود علمي ومرافقها من موزمبيق بالمستوى الكبير المتميز الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم منذ بداياتها على المستوى الدولي، وقال إن له 9 أولاد وبنات يحفظون القرآن، وله بنتان شاركتا في دورتين سابقتين بالمسابقة نفسها، حيث شاركت ابنته زكية في الدورة الأولى وفازت بالمستوى الأول مكرر، كما شاركت ابنته سمية في الدورة الرابعة للمسابقة وحققت مركزاً متقدماً، كما أشاد والد المتسابقة نوران أكرم حامد مبروك من مصر بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

وقالت المتسابقة سميرة أبوبكر محمود علمي 11 عاماً من موزمبيق وتدرس في الصف السابع وكانت تحفظ يومياً ما بين صفحة إلى صفحة ونصف الصفحة من المصحف وبعد الحفظ كانت تراجع ثلاثة أجزاء يومياً، وتتمنى أن تصبح طبيبة، بإذن الله، ومحفظة للقرآن الكريم وعلوم القرآن والقراءات، وتشكر القائمين على المسابقة وحسن استقبالهم لهم ورعايتهم لحافظات كتاب الله، داعية لهم بالخير والبركة.

نجمة حاج من الفلبين

وقالت المتسابقة نجمة حاج حميد بانجونوتان 16 عاماً من الفلبين: إنها سعيدة بالتواجد في المسابقة، وكانت تحفظ كل يوم صفحة من القرآن وتدرس في معهد الأمل النسائي لتعليم القرآن والعلوم الشرعية في مدينة مراوي وجمعية منيب للدعوة الإسلامية، ولها خمسة إخوة وأخوات يحفظون القرآن، وخالاتها يحفظن القرآن وهن من شجعنها على الحفظ، وتشكر اللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة، وتطمح أن تكون داعية إلى الله عالمة بعلوم القرآن والقراءات.

زهرة هارون من الكاميرون

أما المتسابقة زهرة أداليل هارون من الكاميرون، فقالت إنها سعيدة بالمشاركة في المسابقة، وقد بدأت الحفظ في عمر 15 عاماً في مجمع القرآن الكريم في الشارقة، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وكانت تحفظ بين صفحة وصفحتين من القرآن يومياً، وشاركت في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم المحلية للقرآن الكريم في دبي، وجائزة مسابقة رأس الخيمة المحلية، وتحب أن تكون داعية إلى الله، وتشكر اللجنة المنظمة على جهودها لنجاح المسابقة.

كما قالت المتسابقة نوران أكرم حامد مبروك من مصر 15 عاماً: إنها بدأت الحفظ من عمر 4 سنوات وشجعها والدها والشيخ أسامة عبدالعظيم على حفظ القرآن الكريم، وكانت تحفظ في مجمع الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم، وقد شاركت في المسابقة العالمية للقرآن في مصر سنة 2020 وحققت المركز الأول، وتقوم بمساعدة إخوتها الأربعة على الحفظ، وتشكر اللجنة المنظمة على رعايتهم وخدماتهم الجليلة وحسن الاستقبال والتنظيم.

شيماء إسماعيل من مدغشقر

قالت المتسابقة شيماء إسماعيل 24 عاماً من مدغشقر، إنها بدأت الحفظ منذ عشر سنوات، وكانت تحفظ في مركز صوفين دييجو، ولها أربعة إخوة يحفظون القرآن، وتشكر والديها وأساتذتها ومعلميها على جهودهم لتعليم كتاب الله، وقد شاركت في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، وتشكر القائمين على الجائزة على مساعدتهم ودعمهم لحفظة وحافظات كتاب الله وخدماتهم في كافة مسابقات الجائزة وفروعها وجزاهم الله عنها خيراً.

وقدمت اللجنة المنظمة بالجائزة جوائز نقدية تم السحب عليها كهدية من الجائزة لحضور فعاليات المسابقة.