شرطة أبوظبي تشارك في «اليوم العالمي لكبار السن»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي في فعالية اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً، وذلك على كورنيش أبوظبي.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أن الاحتفال بكبار المواطنين نهج اتبعته شرطة أبوظبي لتؤكد على دور هذه الفئة من فئات المجتمع، والتي أخلصت العمل وقدمت الكثير في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي واهتمامها المستمر بتنفيذ المبادرات الريادية التي تصب في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة لتنعم بحقها في العيش وسط بيئتها الأسرية الطبيعية، خصوصاً أن كبار المواطنين يتمتعون بالحكمة والمعرفة والخبرة التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة، كما أن وجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط الأسري ويساعد في تربية الأطفال والنشء وترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية في نفوسهم.

وذكر الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات، أن المشاركة تضمنت عقد ورشة توعية عن السلامة المرورية لكبار المواطنين والأسر، وتضمنت مسابقات توعية مرورية وفيديوهات توعية رقمية، مشيراً إلى أن الفعالية شهدت تجاوباً كبيراً من العائلات ومختلف شرائح المجتمع وتم في ختامها توزيع الهدايا على الجمهور.