المستشفى الأميركي في دبي يحصل على الاعتماد بالجراحة الروبوتية

دبي (الاتحاد)

حصل مركز التميّز للجراحة الروبوتية في المستشفى الأميركي في دبي (CORES) على اعتماد شركة المراجعة الجراحية (SRC)، وبهذا يكون المستشفى الأميركي في دبي أول منشأة صحية خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا التقدير.

تأسست شركة المراجعة الجراحية (SRC) عام 2003، وتتخذ من نورث كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية مركزاً لها، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى من خلال اعتماد برامج المنظمات الصحية الاحترافية، والمستشفيات، والمرافق الصحية المستقلة للمرضى الخارجيين على مستوى العالم.

وضع المستشفى الأميركي في دبي معايير متقدمة في الجراحة الروبوتية طفيفة التوغّل، وذلك بإطلاقه أول برنامج للجراحة الروبوتية متعددة التخصصات في دبي، باستخدام أحدث التكنولوجيا والمنصات والتقنيات الجراحية. منذ إطلاقه عام 2020 في ذروة جائحة «كورونا»، أجرى المركز حوالي 1000 عملية جراحية ناجحة بمساعدة الروبوت.

وقال الدكتور حاتم موسى رئيس مركز التميز للجراحة الروبوتية في المستشفى الأميركي في دبي: «نفخر بحصولنا هذا الاعتماد من شركة المراجعة الجراحية، والذي يؤكد تمسكنا بالمعايير الدولية في الجراحة الروبوتية. يأتي هذا الاعتماد للتأكيد على القدرات العالمية المستوى التي يتمتع بها جرّاحونا، والتي تؤهلهم من القيام بالعمليات الجراحية المعقدة بمهارة عالية وبأعلى نسب النجاح».