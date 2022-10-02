جامعة الشارقة تحتفي باليوبيل الفضي بإنجازات دولية

الشارقة (الاتحاد)

تستعد جامعة الشارقة للاحتفال بمرور 25 عاماً على نشأتها، كمؤسسة أكاديمية بحثية شاملة، عمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله، على رعايتها ودعمها وتوجيهها حتى أصبحت اليوم واحدة من كبريات الجامعات المحلية والإقليمية، ولها مكانتها العالمية أكاديمياً وعلمياً ومنهجياً. وبدعم ورعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، تبدأ جامعة الشارقة خلال شهر أكتوبر الحالي احتفالاتها باليوبيل الفضي، حيث استطاعت خلال هذه السنوات أن تستمر في تطورها وتقدمها وارتقائها إلى مكانة علمية وأكاديمية مرموقة بين الجامعات الرائدة إقليمياً وعالمياً.

أكد ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، رئيس اللجنة التنظيمية لاحتفالات اليوبيل الفضي، أن الجامعة قد وضعت برنامجاً مميزاً واستثنائياً لهذه الاحتفالات والتي تستمر خلال العام الأكاديمي الحالي بمشاركة الكليات والمعاهد والمراكز والإدارات بالجامعة كافة، وبدور مميز لطلبتها، ابتهاجاً بما حققته من إنجازات علمية وبحثية وأكاديمية، كما تتضمن الاحتفالات مشاركة متميزة من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المبادرات والفعاليات المجتمعية، والأنشطة الطلابية المتنوعة.

مضيفاً: «بدأت الدراسة بجامعة الشارقة في عام 1997، وكانت تضم أربع كليات هي كلية الشريعة والقانون، وكلية الآداب والعلوم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة. واستمرت الجامعة في تطورها بمزيد من الإنشاءات والكليات، ففي عام 2002 بلغ عدد كلياتها 8 كليات بإضافة كلية العلوم الصحية والفنون الجميلة والتصميم والاتصال والقانون. وفي عام 2005 أنشئ مجمع الكليات الطبية بإضافة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، والآن يُعد مجمع الكليات الطبية في جامعة الشارقة بما يشتمل عليه من إمكانيات تعليمية وبحثية وعلاجية ومختبرات ومعامل متقدمة، منارة علمية بحثية طبية على أرض إمارة الشارقة».

وأشار الجروان إلى أن ما تتمتع به جامعة الشارقة من سمعة دولية ذات مستوى علمي وبحثي مرموق، جعلها مقصداً للعديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، من خلال عقد عديد من الاتفاقيات والمؤتمرات والندوات العلمية بمشاركة باحثين دوليين وتبادل الزيارات المختلفة التي تشهدها الجامعة في كل عام.

ومن خلال الدراسات الكثيرة التي أجرتها الجامعة لمعرفة احتياجات سوق العمل في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، خاصة فيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية والتي أفرزت تخصصات وفرص عمل جديدة تحتاج إلى مهارات معرفية وعلمية متخصصة، تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبداية من العام الأكاديمي الحالي 2022/2023 تطرح الجامعة، (122) برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وهي 57 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و47 برنامجاً في الماجستير، و15 برنامجاً في الدكتوراه، و3 برامج لدبلوم الدراسات العليا.

وبعد مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس جامعة الشارقة، أثمرت تلك السنوات تضاعف أعداد الطلبة الدراسين فيها بمختلف مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا، وأصبح عدد خريجيها يقارب 40 ألف خريج من مختلف التخصصات والجنسيات، يعملون على ترجمة ما تم اكتسابه من خبرات ومعارف علمية ومهنية بالجامعة في مجالات عملهم، ويساهمون في خدمة وارتقاء أوطانهم.