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«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي المقبل

طالبة تسجل عبر الموقع الالكتروني للجامعة (من المصدر)
3 أكتوبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدم محاضرات إلكترونية مجانية

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد للطلاب من داخل الدولة وخارجها في جميع التخصصات، ابتداءً من الثاني من أكتوبر، وتتيح الجامعة للطلاب الالتحاق بالبرامج الأكاديمية المعتمدة لديها برسوم دراسية مناسبة تم الإعلان عنها عبر موقع الجامعة الإلكتروني، كما خصصت الجامعة منحاً دراسية للطلاب المتميزين.
وأكد مدير الجامعة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز رسالتها الأكاديمية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من التوسع والانتشار من خلال استقطاب المزيد من الطلاب للانضمام إلى ركبها الحضاري والإنساني، عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب المقيمين للالتحاق بمساقاتها العلمية والأكاديمية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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