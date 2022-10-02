الفجيرة (وام)

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام والقوة البدنية، حفل تكريم شركاء نادي الفجيرة العلمي الذي أقيم في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

حضر الحفل سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وسعيد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد سعيد الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، والدكتور أحمد المرشدي، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في إمارة الفجيرة، وعبدالسلام الخلايلة، الأمين العام في مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنتسبي النادي. وتضمن برنامج الحفل، تكريم الشركاء في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتكريم المشاركين في مبادرة 1000 فكرة علمية، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المراكز الأولى لبطولة السومو بوت بعد المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على هامش برنامج الحفل، حيث شهدت المنافسات تفاعلاً مميزاً من جانب الجمهور. وفي نهاية المنافسات، كرم الشيخ عبدالله الشرقي الفائزين بجوائز نقدية، والتقاط صورة جماعية مع اللاعبين.