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منصة لريادة الأعمال في «حمدان الذكية»

شيماء الهرمودي
3 أكتوبر 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية الإطلاق التجريبي الأولي لمنصتها الافتراضية الجديدة (H-preneurs). وتهدف المنصة الجديدة إلى تمكين الدارسين ودعم طموحاتهم في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير الإرشاد اللازم خلال جميع مراحل مسيرتهم، وتأمين السبل والأدوات كافة لتحويل أفكارهم إلى أعمال حقيقية، واستناداً إلى منظومة شاملة من المرشدين والخبراء في القطاع وشبكات المستثمرين، إلى جانب المحتوى الأكاديمي الرائد والبنية التحتية المتميزة والخدمات ذات الصلة. وقالت الدكتورة شيماء الهرمودي، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال والجودة، جامعة حمدان بن محمد الذكية: «تشكل المنصة رافداً لمنظومة التعليم القائم على الابتكار والمهارات في الجامعة، وتركز منصة H-preneurs بشكل رئيسي على إكساب الدارسين مهارات ريادة الأعمال، وذلك بالاستعانة بخبرات مجموعة من المرشدين والخبراء والمستشارين الماليين والقانونيين».

جامعة حمدان بن محمد الذكية
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