3 شركات إماراتية توقع مبادرة «أمان في الفرسان»

أبوظبي (وام)

وقعت ثلاث شركات إماراتية متخصصة في رياضة الرماية والقنص وأسلحة وبنادق ومسدسات الصيد مبادرة بعنوان «أمان في الفرسان» في مَعْرِض أبوظبي الدَّوْليّ للصيد والفروسية.

وقع المبادرة حمد العامري المدير التنفيذي لشركة «كاراكال» وخليفة البلوشي نائب المدير التنفيذي لـ «إنترناشيونال غولدن غروب»، فيما وقعها عن مجموعة الفرسان القابضة سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي. وتتعهد بموجب هذه المبادرة، كل من «إنترناشيونال غولدن غروب» و«كاراكال» و«مجموعة» الفرسان القابضة «متمثلة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي» على التعاون المشترك في إطار تمكين المواطنين وتشجيعهم على تنمية هواية الرماية في الأماكن المخصصة وصقل مهاراتهم في هذه الرياضة.

وقال خليفة البلوشي، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتنمية هواية الرماية في الأماكن المخصصة وصقل المهارات في هذه الرياضة وتمكين المواطنين ودعم المبتدئين الذين يرغبون في الاستمتاع بهذه الرياضة، إلى جانب توفير الدعم اللازم لممارسة هواياتهم في هذا المجال بشكل مستمر من خلال الأماكن المخصصة والمجهزة والآمنة لهم، خاصة في منتجع الفرسان الرياضي، الذي يوفر أماكن خاصة لتخزين أسلحة الصيد بأسعار رمزية تحت إشراف منتجع الفرسان الرياضي الدَّوْليّ ويتميز بمرافق متكامله ومجهزه بمواصفات عالمية. من جهته، أكد حمد العامري أن تعليم الرماية والمرافق الحديثة والميادين الموجودة في منتجع الفرسان.. يتماشى مع جميع المعايير الأولمبية، لافتاً إلى أن شركة «كاراكال» من خلال ميدانها للرماية في أبوظبي تقدم للمحترفين والهواة والراغبين كل التسهيلات والخدمات بتعلّم هذه الرياضية وتوفير المدربين المحترفين واتخاذ كامل الإجراءات الحيطة والسلامة. من جانبه، أكد سلطان الكعبي أهمية هذه المبادرة لتشجيع رياضة الرماية التي تقوم على قوانين خاصة، وتعتمد بشكل أساسي على التصويب على أهداف محدّدة باستخدام أسلحة مختلفة كالبنادق والمسدسات وأسلحة الصيد، مشيراً إلى أن «منتجع الفرسان» يمتلك ميادين مختلفة عدة تتناسب مع كل الأعيرة من الأسلحة، مثل ميادين القناصة المغلقة 300 متر، وميادين المسدس والبندقية ورماية الشوزن.