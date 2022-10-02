20 متطلباً صحياً وفنياً لاعتماد المنشآت البيطرية

شروق عوض (دبي)

استحدثت وزارة التغير المناخي والبيئة، 20 متطلباً صحياً وفنياً ضمن متطلبات اعتماد المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، ويُتوقع بدء تطبيقها خلال الفترة المقبلة، منها 4 متطلبات للعيادات البيطرية، و4 متطلبات للمستشفيات البيطرية، و3 متطلبات لمراكز التلقيح الصناعي، و3 متطلبات للمختبرات البيطرية، و3 متطلبات للمستودعات الدوائية البيطرية والصيدليات البيطرية، و3 متطلبات للمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد إعدادها لمسودة القرار الوزاري لسنة 2022 والمتعلق بالشروط الصحية والفنية للمنشآت البيطرية، حيث سيتم العمل بالقرار بعد الانتهاء من رصد آراء القائمين على هذه المنشآت، لافتة إلى سريان القرار على كافة المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، كالمنشآت العلاجية، مثل العيادات والمستشفيات البيطرية ومراكز التلقيح الصناعي، والمنشآت التشخيصية، مثل المختبرات البيطرية، ومنشآت تداول المستحضرات البيطرية، مثل المستودعات الدوائية والصيدليات البيطرية، بالإضافة إلى المكاتب العلمية الاستشارية البيطرية، الذي يصب في إطار مواكبة التطورات والتحديثات في الشروط الصحية والفنية للمنشآت البيطرية، وبما يتوافق مع آخر التحديثات الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزارة أن القرار حدد أيضاً الشروط العامة للمنشآت البيطرية الثابتة، مثل وجوب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والشروط العامة للعيادات البيطرية المتنقلة، مثل ضرورة اتباع العيادة المتنقلة لأحد العيادات أو المستشفيات البيطرية الثابتة المرخصة من الوزارة، والقواعد العامة لكافة المنشآت البيطرية، مثل ضرورة عدم ممارسة أي نشاط أو ممارسات طبية بيطرية ما لم تكن مرخصة من الوزارة، والقواعد العامة للمنشآت العلاجية البيطرية (العيادات والمستشفيات البيطرية ومراكز التلقيح الصناعي)، مثل وجوب معالجة أي حيوان داخل المنشأة أو خارجها من قبل الطبيب البيطري المرخص من الوزارة، وعدم الامتثال عن ذلك إلا بعد توضيح الأسباب لصاحب الحيوان.

وبيّنت الوزارة أن أهم المتطلبات المفروضة على العيادات البيطرية تمثلت في وجوب توفير 4 وحدات متمثلة بالكشف والجراحة والمختبر الداخلي وإيواء ورعاية الحيوانات المريضة، في حين تمثلت أهم المتطلبات المفروضة على المستشفيات البيطرية بضرورة توفير 11 وحدة داخلية، مثل صالة استقبال المراجعين في مقدمة المستشفى ووحدة الكشف والعلاج وغيرها، كما تمثلت المتطلبات المفروضة على مراكز التلقيح الصناعي بوجوب توفير 4 وحدات داخلية، مثل صالة استقبال المراجعين في مقدمة المركز ووحدة الجراحة للحيوانات الخاضعة لعملية التلقيح الصناعي، في حين تمثلت أهم المتطلبات المفروضة على المختبرات البيطرية بوجوب توفير 4 تقسيمات داخلية، مثل منطقة استقبال وتسلم العينات المخبرية في مقدمة المختبر ومنطقة التشخيص المخبري، كما تمثلت أهم المتطلبات المفروضة على المستودعات الدوائية البيطرية والصيدليات البيطرية بضرورة توفير وحدة لتخزين وحفظ المستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى أهم المتطلبات المفروضة على المكاتب العلمية الاستشارية البيطرية تمثلت بوجوب توفير مكتب إداري للكوادر الفنية العاملة في المنشأة.

الشروط الصحية والفنية

أكدت الوزارة أن القرار تضمن أيضاً 50 شرطاً صحياً وفنياً لاعتماد الوحدات التابعة للمنشآت البيطرية، منها 7 شروط خاصة بتجهيزات المنشآت العلاجية والتشخيصية، مثل ضرورة توفير وحدات تبريد وتجميد لحفظ العينات الحيوانية والمستحضرات البيطرية والمواد التشخصية، و4 شروط خاصة بوحدة الكشف والعلاج، مثل وجوب ملاءمة مساحة الوحدة لفصائل الحيوانات المستهدفة، و4 شروط خاصة بوحدة الجراحة، مثل وجوب توفير طاولة لإجراء العمليات الجراحية، وفقاً لفصائل الحيوانات المستهدفة، و4 شروط خاصة بوحدة الولادة، مثل وجوب ملاءمة مساحة الوحدة لفصائل الحيوانات المستهدفة، و4 شروط خاصة بوحدة الإسعاف والطوارئ، مثل وجوب تمتع الوحدة بالإضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف، و4 شروط خاصة بوحدة الأشعة فوق الصوتية والمناظير، مثل ضرورة ملاءمة مساحة الوحدة لفصائل الحيوانات المستهدفة.