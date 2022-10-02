«التنمية الأسرية» جهود لا تتوقف في رعاية كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

عملت مؤسسة التنمية الأسرية على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020 – 2024)، حيث تبنّت مجموعة من الأهداف الرامية لتعزيز جودة حياة الأسر، أبرزها إطلاق مبادرة قاعدة بيانات لكبار المواطنين عام 2021، والتي تضمنت بناء قاعدة دقيقة وشاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

وقامت المؤسسة بدورٍ استباقيٍّ وجهودٍ مضنية في تنفيذ الخدمات وتبنّي المبادرات والبرامج التي تعزز حياة كبار المواطنين، ومن في حكمهم خلال العام 2021، حيث سعت لابتكار أساليب حديثة تضمن تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، واعتمدت خطة استراتيجية واضحة تتماشى مع أجندة محور التنمية الاجتماعية، وذلك وفق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، الواضحة والمتمثلة في «التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك». وعملت المؤسسة على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020 – 2024)، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي تبنّت على إثرها تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وخدمات الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة، التي كان لها عظيم الأثر في رعاية كبار المواطنين كافة في الإمارة.

جهود حثيثة

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة في خدمة الأسرة والمجتمع، تترجم توجيهات ورؤى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لبناء أسرة آمنة مستقرة فاعلة في المجتمع، يتمتع أفرادها بكامل حقوقهم، ومتمكنة من الاضطلاع بأدوارها وتطوير وظائفها بصورة إيجابية قادرة على التفاعل مع متغيرات العصر.

وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به مراكز مؤسسة التنمية الأسرية المنتشرة في الإمارة، أبوظبي والعين والظفرة، والتي عزّزت قدرتها على خدمة كافة أفراد الأسرة من خلال إعداد البرامج ووضع الاستراتيجيات والخطط وتطويرها، على النحو الذي مكن الأسرة من تحقيق القيم الأسرية والتوعوية والرامية إلى المحافظة على الأسرة كمكون رئيسي في المجتمع للوصول إلى مرحلة التمكين.

وتطرقت إلى دور المراكز التابعة للمؤسسة في تعزيز تطلعات القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي لضمان جودة حياة الأسرة، خاصة كبار المواطنين، من خلال توفير إطار استراتيجي وقائي شامل لدعم التغيير الاجتماعي الإيجابي، يضمن منظومة متكاملة من الخدمات تمكن الأسر من الوصول إلى المعارف والمهارات، وتعزيز ممارستهم لها، والاستجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع من التمكين والرعاية الوقائية اللازمة لهم، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية النشطة، كل وفق إمكاناته وقدراته، لتعزيز جودة حياتهم وزيادة فرص اندماجهم في الحياة الاجتماعية. وأشارت إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية عملت على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020 – 2024)، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي تبنّت على إثرها تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتعزيز جودة حياة الأسر، من خلال العديد من الإنجازات في مجال الدراسات الاجتماعية والتقارير التحليلية التي كان لها عظيم الأثر في النهوض بالقطاع الاجتماعي في الإمارة.

الرعاية المتكاملة

وفازت مبادرة تطوير خدمات «الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة» بجائزة أحد أفضل ثلاث ممارسات في القطاع الاجتماعي أثناء جائحة كورونا لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمتمثلة في العديد من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال العام 2021، ومنها: تقنية الواقع الافتراضي، وهي مبادرة مشتركة نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، ضمن مشروع الدمج الرقمي لكبار المواطنين لتمكين هذه الفئة من تجربة تقنية VR كوسيلة فعالة في تعزيز الرفاهية الذاتية والاندماج الاجتماعي لتمكينهم من زيارة الأماكن التي يرغبون بزيارتها، حيث بلغت نسبة سعادة كبار المواطنين بها 98.35% لتعزيز الصحة والرفاه النفسي والعاطفي لكبار المواطنين، وزيادة فرص الاندماج الاجتماعي والحوار بين الأجيال، وزيادة جودة الوقت النوعي بين كبار المواطنين وأسرهم.



بركة الدار

وعملت خدمة «نادي بركة الدار» على توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار المواطنين والمقبلين على هذه المرحلة على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، بما يضمن جودة حياة أفضل لهم، من خلال تبني نمط حياة صحي وتفكير إيجابي، وتوفير البيئة الأسرية الداعمة والحياة الاجتماعية الكريمة لهم، وتبادل خبراتهم الحياتية والعملية. وتهدف خدمة نادي بركة الدار إلى تشجيع كبار المواطنين والمقبلين على هذه المرحلة على تبني نمط حياة صحي، وتنمية قدرات كبار المواطنين والمقبلين عليها من التفكير الإيجابي، والتعامل مع المواقف الحياتية، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز صحتهم النفسية، وتوفير فرص المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين، وتهيئة الأفراد المقبلين على التقاعد للتمكن من التكيف الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير قنوات لتبادل الخبرات بين كبار المواطنين والأقران والأجيال، حيث بلغ المؤشر المحقق لعام 2021، 18.285، وبلغ إجمالي مشاركات كبار المواطنين وأسرهم في نادي بركة الدار خلال العام 2021، 18.369 بمعدل 93%، فيما بلغ إجمالي مشاركة كبار المواطنين وأسرهم 3.674 بمعدل 93%.

المساندة الاجتماعية

وفرت خدمة المساندة الاجتماعية الدعم والمساندة الاجتماعية والوجدانية والمعرفية لكبار المواطنين، وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم، ووضع خطة متابعة اجتماعية تضمن التواصل الدوري والمستمر معهم، من خلال كادر مؤهل يسعى لتوفير الدعم اللازم لتمكينهم من أداء الوظائف الحياتية اليومية، لتسهيل وصولهم وحصولهم على كافة الخدمات المتوافرة لهم، حيث بلغ المؤشر المحقق لعام 2021، 1609 حالات جديدة من المواطنين ومن في حكمهم، وتقديم الدعم لهم من خلال المتابعة ل 1224 مرة،. وتهدف هذه الخدمة إلى الكشف المبكر عن كبار المواطنين الأكثر عرضة للمخاطر، وتوفير الرعاية المناسبة لهم، وتوفير الدعم والمساندة الوجدانية والاجتماعية والمعرفية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تقدمها الدولة لهم وفق احتياجاتهم، بالإضافة إلى تأهيل أسر كبار المواطنين وبيئة الجوار لاستدامة الدعم والمساندة لهم.

المبادرات التطويرية

بهدف التغلب على التحديات المرتبطة بتوفير وتقديم الخدمات الجديدة والمطورة وفق متطلبات المخاطر المستجدة، بما يضمن استمرارية الخدمات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية خلال العام 2021 مبادرة قاعدة بيانات لكبار المواطنين، تضمنت بناء قاعدة دقيقة وشاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، ومبادرة تصميم نظام إلكتروني لتوثيق وإدارة بيانات وخدمات كبار المواطنين لضمان السرية والخصوصية وسهولة التعامل مع البيانات ومتابعة الإجراءات، ومبادرة تصميم الرحلة الرقمية لكبار المواطنين، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي الرقمية، ومبادرة العمليات الرئيسية والسياسات، وتأهيل الكوادر البشرية، ومبادرة شبكة شراكات فاعلة للاستجابة لكبار المواطنين.

قاعدة بيانات

بلغ عدد كبار المواطنين التراكمي ضمن قاعدة بيانات مؤسسة التنمية الأسرية خلال العام 2021، 47,714 بنسبة 98% من إجمالي كبار المواطنين في الإمارة، كما بلغ عدد الذين تم تقييم أوضاعهم وعوامل الخطورة المحتملة وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية 28.402 بمعدل 58% من إجمالي كبار المواطنين، وبلغ عدد كبار المواطنين الذين تم الكشف المبكر لعوامل الخطورة المحتملة لديهم وتوفير المساندة الاجتماعية لهم لرفع عوامل الحماية والحد من عوامل الخطورة بشكل استباقي 1.221 من إجمالي كبار المواطنين في الإمارة، حيث بلغت نسبة الالتزام والاستجابة لكبار المواطنين الذين تم اكتشاف عوامل خطورة محتملة لديهم 100%. وبلغ عدد كبار المواطنين الذين تم تحديد مدى وعيهم وقدراتهم على الاستفادة من الخدمات الرقمية واحتياجاتهم من التأهيل الرقمي 17.428، وعدد كبار المواطنين الراغبين في التأهيل الرقمي لتسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات الرقمية في الإمارة 3.591، وعدد المواطنين الذين يرغبون في استثمار طاقاتهم 415.

مساندة كبار المواطنين

شملت مبادرة «خط مساندة كبار المواطنين» خدمة كبار المواطنين ومن في حكمهم في إمارة أبوظبي ضمن مركز الاتصال الأسري بالمؤسسة، لتوفير الدعم الوجداني والاجتماعي لكبار المواطنين لمساعدتهم في التعامل بفاعلية مع متطلبات مرحلتهم النمائية، وتقديم الدعم المعرفي والمشورة الاجتماعية المتعلقة بحقوق كبار المواطنين، وتسهيل وصول وحصول كبار المواطنين على الخدمات التي تقدمها الدولة لهم ذات العلاقة بتعزيز جودة حياتهم وفق احتياجاتهم، حيث بلغ المؤشر المحقق لعام 2021، 478 مكالمة هاتفية.

«لا تشلون هم.. خلكم في البيت»

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية «لا تشلون هم.. خلكم في البيت» هذه الخدمة للوصول إلى كافة كبار المواطنين في الإمارة وتقييم أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم من الرعاية والمساندة الاجتماعية وعوامل الخطورة الحالية والمحتملة عليهم، ومجالات استثمار قدراتهم في خدمة المجتمع، ومجالات التدخل العلاجي والوقائي والتنموي اللازم، من خلال التواصل الهاتفي مع عدد 47,537 من كبار المواطنين والمقيمين خلال عام 2021 واستجاب منهم 21,402 مواطنين ومقيمين.