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«عيالنا أمانة» للتوعية بالظواهر المجتمعية والمرورية

فقرات تثقيفية للأطفال خلال الفعالية (من المصدر)
3 أكتوبر 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة أبوظبي فعالية «عيالنا أمانة» في مركز العين مول التجاري، بمشاركة عدد من الجهات الشرطية؛ بهدف توعية شرائح المجتمع بالظواهر المجتمعية والمرورية والأمنية. وتضمنت الفعالية التي استمرت يومين معرضاً توعوياً وفقرات تثقيفية وترفيهية والعديد من الفقرات المنوعة، منها معزوفات وطنية وتراثية قدمتها فرقة موسيقى الشرطة.
واستعرض قسم الموروث الشرطي المركبات العسكرية القديمة والزي العسكري القديم، في حين قدمت إدارة مكافحة المخدرات بالعين محاضرة توعية عن أضرار المخدرات وكيفية حماية الأبناء من الوقوع في مخاطر الإدمان ورفقاء السوء، بينما قدمت إدارة مرور العين فقرة حول الأنظمة المرورية. وقدمت إدارة التفتيش الأمني k9 استعراضاً للكلاب البوليسية، كما تم عرض  فقرات توعية وتثقيف للجمهور من خلال الفيديوهات التي تم عرضها، وفقرة المسابقات التي قدمتها الجهات المشاركة.
واستعرضت الجهات الشرطية والأمنية والمرورية المشاركة في المعرض الذي نظم على هامش الفعالية دور شرطة أبوظبي في توعية أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم «الحس الأمني» لديهم، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها  الإدارات الشرطية المشاركة. وشهدت الفعالية مشاركة عدة جهات، وهي: هيئة أبوظبي للدفاع المدني متمثلة في قسم السلامة العامة وقسم الاتصال المؤسسي، وقسم الإسعاف -العين،  ومديرية شرطة العين (قسم العلاقات العامة)، وأكاديمية  سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وإدارة المراسم والعلاقات العامة (قسم الموروث الشرطي)، وفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وإدارة مكافحة المخدرات، وقسم الشرطة المجتمعية (كلنا شرطة)، وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وإدارة التفتيش  الأمني /k9.
كما شارك قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- أبوظبي، ولجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، وقسم الإعلام الأمني بالعين، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وعدد من الشركاء في القطاع الخاص من مؤسسات صحية وشركات ترفيهية ومركز  العين التجاري ونادي العين الرياضي والثقافي، وخدمات بنك الدم أبوظبي-بنك الدم في العين.

شرطة أبوظبي
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