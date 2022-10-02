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مركز خدمات متنقلة لشرطة الشارقة

سيف الشامسي يدشن المركز بحضور عدد من الضباط (من المصدر)
3 أكتوبر 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد)

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دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، «مركبة مركز الخدمات المتنقلة»، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، أن المركز يأتي استكمالاً للخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن تكون محطات تقديم الخدمات المرورية والجنائية منتشرة في كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، للتسهيل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم المختلفة دون الحاجة للتردد على مراكز الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مقارهم التي يتواجدون بها. ومن جانبه، قال المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إن المركبة مجهزة بكافة الأنظمة الذكية التي تواكب تطورات العصر، وستعمل على تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان تواجدهم.

شرطة الشارقة
سيف الزري الشامسي
الخدمات المتنقلة
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