بحث الشراكة بين «شرطة وبلدية وأراضي» دبي

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون في مجالات العمل المشتركة بين الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وفي بداية اللقاء، ثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الدوائر الثلاث، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة.

ومن جانبه، قال داوود الهاجري: «نحرص في بلدية دبي دائماً على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المُستمر وبحث سبل التعاون التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورفاهيته».

وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع التي تعزز الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، بالإضافة إلى بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.