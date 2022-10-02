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حاكم الشارقة يصدر روايتة التاريخيّة الجديدة «الجريئة»

حاكم الشارقة يصدر روايتة التاريخيّة الجديدة «الجريئة»
2 أكتوبر 2022 21:51

أصدرت دار منشورات القاسميّ اليوم الرواية التاريخية «الجريئة» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي اتّسمت بأسلوب رائع وشائق وهي موثّقة توثيقاً محكماً.

«الرواية تتناول أحداثاً حقيقيّة رافقت البعثة الدبلوماسيّة الفرنسيّة إلى فارس عام 1702م» حيث سرد صاحب السموّ حاكم الشارقة قصّة حقيقيّة ل «ماري بِتي» وكيف استطاعت هذه المرأة أن ترافق السفير الفرنسي إلى فارس للمطالبة بدَيْنِها الذي أقرضته إيّاه وكيف أنقذت هذه الجريئة البعثة وما حلّ بها عند عودتها إلى فرنسا وكيف تمّت محاكمتها.

وقال سموه في مقدمة الرواية: الجريئة هي رواية حقيقيّة موثقة توثيقاً محكماً وهي تروي أحداث «ماري بِتي» والبعثة الدبلوماسية إلى فارس حيث تبدأ هذه الرواية عندما رغب ملك فارس إقامة حلف مع فرنسا لاحتلال مسقط من قبل الفرس ومساعدة الفرنسيين لهم حيث سيطر العمانيون على جميع البحار المحيطة بفارس كما رغب ملك فرنسا أن تكون للفرنسيين تجارة مع فارس مثل الهولنديين والبريطانيين.

وجرت الترتيبات لإرسال فرنسا بعثة دبلوماسية إلى فارس وبعد أن ذهبت البعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى أصفهان عاصمة الدولة الفارسية انتهت بالفشل أما «ماري بِتي» فقد كانت نهايتها بين السجن والمحاكمة.

وتتضمن الرواية المكونة من 86 صفحة خمسة فصول وعشرات المصادر والمراجع الأجنبية.

وتعد الرواية أحدث الإصدارات لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي بلغت 76 إصداراً في المجالات التاريخية والمسرحية والأدبية وترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.

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