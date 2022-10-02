تراجع المنخفض الهندي الموسمي خلال أكتوبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير السمات المناخية لشهر أكتوبر٬ والذي يعد من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضا ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ البحر. ولفت التقرير إلى أن الرطوبة النسبية عادة تكون مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجيا مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51 % تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر. وأشار المركز إلى أن المنخفض الهندي الموسمي يتراجع تدريجياً خاصة مع نهاية هذا الشهر ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحيانا، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد للمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة. ورصد المركز إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية لشهر أكتوبر٬ إذ إن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 28.8 و30.4°م. ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و35.2 و37°م. أما متوسط درجة الحرارة الصغرى، فيتراوح بين 22.0 و25.2°م.. وأعلى درجة حرارة سجلت خلال أكتوبر بلغت 46.3°م في مزيرعة سنة 2017.. أما أقل درجة حرارة، فسجلت على ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4°م. أما بالنسبة إلى الرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 10.3 كم/ ساعة٬ وأعلى سرعة رياح بلغت 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012. وفيما يتعلق بالرطوبة يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 65% إلى 85%، أما متوسط الرطوبة النسبية الصغرى فهو ما بين 19% إلى 32%. وفيما يتعلق بالضباب أشار التقرير إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و5 أيام حدث فيها ضباب خفيف. وفيما يتعلق بالأمطار كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب.