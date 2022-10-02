بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته السابقة، حيث تمّ بيع (بيور جير) ألترا وايت أميركي بقيمة مليون و10 آلاف درهم (ما يزيد على 275 ألف دولار) وذلك في اليوم السادس من مزاد الصقور والذي يُقام سنوياً ضمن فعاليات المعرض.

وهذا العام أطلق المعرض نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي، إحدى أكثر الفعاليات جذباً للجمهور. ويُعد هذا النجاح خطوة أولى لما هو قادم من مفاجآت وإضافات جديدة في عالم مزادات الصقور والمزاين، والتي بدأت اللجنة العليا المنظمة للمعرض التجهيز لها في الدورة القادمة، من خلال استقطاب أكبر وأهم مزارع الصقور العالمية، والتي تنتج أجود وأندر أنواع الصقور، ليكون معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومزاداته، علامة فارقة في عالم الصقارة على مستوى العالم.



