محمد راشد الهاملي: تجربة هيئة أبوظبي للإسكان رائدة عالمياً في تأمين المسكن

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإسكان وذلك انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير كل البرامج لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان والذي تحرص من خلاله على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع الإسكان المختلفة وفقاً لتفضيلاتهم واحتياجاتهم وبما يحقق لهم الأمان الاجتماعي مستقبلاً، وبما يتناسب أيضاً مع اشتراطات الاستدامة وبحسب أفضل المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، مع توفير البنية التحتية الأفضل. وأضاف: إن تجربة هيئة أبوظبي للإسكان تعد واحدة من أبرز التجارب على مستوى العالم في تأمين المسكن الملائم للأسر المواطنة، كمكون أساسي من مكونات الحياة ومرتكزاتها الأساسية ونموها الطبيعي وهو نهج كرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، حيث عكف -رحمه الله- على رعاية المواطن في مختلف الجوانب الحياتية، وهو ما تسير عليه القيادة الرشيدة وتعمل على تحقيقه حتى يومنا هذا.

وأوضح أن البرامج التي تنفذها الهيئة تستهدف تلبية كل احتياجات مجتمع أبوظبي عبر تطوير البرامج والنظم واللوائح والسياسات الإسكانية من أجل تقديم خدمات إسكانية انطلاقاً من رسالة هيئة أبوظبي للإسكان في تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.