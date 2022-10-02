دائرة القضاء تدشن خدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي للمصرف، ما يتيح مرونة كبيرة في تحصيل الأمانات والكفالات وتنفيذ عمليات الإيداع البنكي للقضايا المرتبطة بمتعاملي المصرف، من خلال تطبيق الهاتف مباشرة بالتحويل من حساب المتعامل إلى حساب القضية، وإصدار جميع الإشعارات والإخطارات إلكترونياً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في عملية تحصيل الأمانات، ضمن مبادرة تفعيل خدمات الإيداع عن طريق تطبيقات الهواتف الخاصة بالبنوك، في ظل أتمتة جميع العمليات المتعلقة بالإيداعات وصرف المستحقات المالية للمتقاضين رقمياً، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية بالاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بتوجه دائرة القضاء للتوسع في تفعيل إيداع الأمانات من خلال التطبيقات الذكية لتشمل مختلف المصارف في الدولة، ولاسيما مع ما توفره من مزايا متعددة للتعامل مع الحالات المتعددة المرتبطة بعمليات الإيداع، والحوكمة الكاملة لتحصيل الرسوم، فضلاً عن المساهمة في ضبط التسويات المالية، واختصار الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المختص والمراجعين.

وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى تصميم الخدمة وهندستها لتسريع وتيرة إجراءات التقاضي المتعلقة بالأمانات، والتحقق من ربط القضايا مع المبالغ المودعة، وتحديد مرجعيتها وتسجيلها على القضايا بشكل دقيق وسريع، مع بناء قاعدة بيانات موثقة وأكثر تطابقاً لتوفير البيانات والإحصائيات الصادرة عن النظام الإلكتروني بدقة عالية.

وأضاف: كما تتيح الخدمة المستحدثة للمستخدمين، البحث عن القضايا الخاصة بهم من خلال الرقم المالي للقضية مباشرة، ما يوفر آلية سهلة للبحث، ومن ثم تحديد الحساب المصرفي الذي سيتم التحويل منه وإتمام الدفع بطريقة ميسرة، مع إمكانية تنفيذ عمليات الإيداع لجميع المحاكم والنيابات، وفي أنواع القضايا كافة.

ومن جهته، أكد محمد علي الفهيم، الرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي، حرص المصرف على دعم خطط التطوير المستمرة للخدمات في القطاعات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، بما ينعكس بدوره على جودة الأداء المؤسسي، اعتمادا على التقنيات الحديثة والمتطورة المتوافرة في تطبيقات الهواتف الذكية.

كما أشاد بأهمية هذه الشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، التي تعكس حرص المصرف على العمل الوثيق مع الدائرة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، مؤكداً أن هذه الخدمة ستوفر منصة جديدة للمتعاملين لدفع مستحقاتهم بطريقة بسيطة وسلسة وآمنة.