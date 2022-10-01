أمطار الخير تلطف أجواء العين

محمد البلوشي (العين)

هطلت عصر أمس أمطار متوسطة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح، واستمرت الأمطار في الهطول لفترات متقطعة، كما انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ.

وكانت السحب الركامية غطت مدينة العين منذ الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قبل سقوط الأمطار مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الثالثة ظهراً وطوال فترة المساء، وكانت غزيرة على خطم الشكلة وملاقط وأم غافة وخفيفة على الظاهر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، لافتاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والثاني عند الساعة 07:01 والجزر الأول عند 09:39 والثاني عند الساعة 00:11.

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 07:56 والثاني عند الساعة 20:18.