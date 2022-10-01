الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أمطار الخير تلطف أجواء العين

أمطار الخير تلطف أجواء العين
2 أكتوبر 2022 01:28

محمد البلوشي (العين)

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل

 هطلت عصر أمس أمطار متوسطة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح، واستمرت الأمطار في الهطول لفترات متقطعة، كما انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ. 
وكانت السحب الركامية غطت مدينة العين منذ الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قبل سقوط الأمطار مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الثالثة ظهراً وطوال فترة المساء، وكانت غزيرة على خطم الشكلة وملاقط وأم غافة وخفيفة على الظاهر. 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، لافتاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والثاني عند الساعة 07:01 والجزر الأول عند 09:39 والثاني عند الساعة 00:11.
ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 07:56 والثاني عند الساعة 20:18.

أمطار
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©