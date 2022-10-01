«منتدى الإعلام العربي» يحتفل بمرور 20 عاماً على انطلاقه

دبي (الاتحاد)

قبل أيام من انطلاق احتفالية 20 عاماً على تأسيس منتدى الإعلام العربي، المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، كشف «نادي دبي للصحافة»، الجهة المنظمة للمنتدى، عن تفاصيل أجندة الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والذي من المنتظر أن يستقطب نحو 3000 من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكِبَار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والمعنيين بصناعة الإعلام في المنطقة، كما سيشهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 خلال أول أيام الحدث.

وفي هذه المناسبة، رحّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام بضيوف المنتدى والمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم العربي ومن خارجه، مؤكداً حرص دبي وقيادتها الرشيدة على إنجاح هذا الحوار المتخصص الشامل، وتمكين أهدافه الاستراتيجية بما لها من مردود إيجابي يطال المنطقة العربية بأسرها بالنهوض بقدرات إعلامها من خلال استعراض الرؤى والتصورات اللازمة لتمكين قطاعات الإعلام العربي المختلفة من تجاوز ما تواجهه من تحديات واكتشاف فرص جديدة للنمو والتطور.

وأكد سموه أن منتدى الإعلام العربي يسير على النهج والأهداف ذاتها التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنذ الانطلاقة الأولى للمنتدى، مع التركيز على تحقيق الصالح العربي من خلال تمكين إعلام واعٍ ومسؤول، يكون سنداً لجهود التطوير والتنمية في المنطقة وبما يعود بالنفع والفائدة على شعوبها.

وقال سمو رئيس مجلس دبي للإعلام: «نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم إعلام قوي قادر على المنافسة يلبي تطلعات المنطقة العربية ويواكب طموحات شعوبها.. واجتماع آلاف الإعلاميين والمتخصصين تحت سقف واحد يُعد فرصة نموذجية لبحث حال الإعلام واكتشاف مسارات جديدة تؤكد قدرته على الإسهام بفاعلية في تمكين المجتمع العربي من العبور إلى المستقبل المنشود على أرض صلبة من الإنجازات في مختلف المجالات».

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد القائمين على المنتدى وتتويج 20 عاماً من النجاح، معرباً عن تقديره لفريق العمل وما قدمه من جهود طوال تلك الفترة، كما وجّه سموه الشكر لكل من شارك خلال مسيرة المنتدى الحافلة بفكرة أو اقتراح كان له أثر في دفع عملية تطوير الإعلام العربي قدماً.

وقال سموه «احتفالية ال20 تتوج مسيرة مهنية شارك في إنجاحها رموز الإعلام العربي وصُنّاعه.. ونتطلع لمواصلتها معهم برؤى وأفكار تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل... شراكاتنا القوية مع الإعلام العربي والعالمي أساس قوي ينطلق منه حوار هدفه تحقيق الفائدة للمنطقة بإعلام يعينها على تجاوز نفق التحديات إلى آفاق الفرص».

وتأتي الأجندة المكثفة للمنتدى هذا العام والتي ستعقد تحت شعار «مستقبل الإعلام» لمناقشة أهم الموضوعات التي تشغل القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، وضمن مختلف قطاعاته سواء الإعلام المطبوع أو المرئي، وكذلك المسموع والرقمي، في إطار شامل هدفه وضع أطر واضحة لما هو مطلوب لتطوير القطاع، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير التي تحيط بالإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في حين سيتركز الجانب الأكبر من النقاش على التوجهات الجديدة للإعلام وما هو المطلوب من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب خلال المرحلة المقبلة من خطوات تطويرية لمواكبة تلك التوجهات وتحقيق الريادة فيها، بما يسهم في النهوض بدور الإعلام وتأثيره الإيجابي في مجتمعاتنا العربية.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين، خلال المنتدى، معالي د. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي كرم جابر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

وفي هذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن احتفال منتدى الإعلام العربي بمرور 20 عاماً على انطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الجاد والنقاش البنّاء مع مختلف أقطاب صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، والقائمين على هذا القطاع الحيوي.

ونوّهت منى المرّي بالروابط القوية التي أسسها المنتدى مع أقطاب صناعة الإعلام في المنطقة العربية وحرص المجتمع الإعلامي العربي على أن يكون مشاركاً في هذا الحوار السنوي المتخصص بما يتيحه من فرصة للقاء وتبادل الأفكار والرؤى والوقوف على أفضل الممارسات وأنجح المشاريع وأحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال عربياً وعالمياً. وأضافت موضحةً: «سيركز الحوار على متطلبات التطوير الإعلامي في المنطقة للاستعداد بصورة جيّدة للمستقبل، بما في ذلك الحاجة إلى تأهيل الكوادر الإعلامية العربية تأهيلاً احترافياً، يكفل تمكينهم من توظيف معطيات العصر في خدمة رسالتهم الإعلامية، والتركيز على النماذج المُلهمة والمبادرات الإيجابية التي بمقدورها أن تحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع».

مواكبة المستقبل

قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن احتفال منتدى الإعلام العربي بمرور 20 عاماً على انطلاقه، يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات عديدة حرصت اللجنة التنظيمية على مواكبتها كعهد هذا التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه على مدار العشرين عاماً الماضية، في مواكبة الأحداث والتطورات، وأن يكون دائماً حاضراً في قلب المشهد يرصد ويحلل ويضع توصيفاً دقيقاً لعلاقة الإعلام بتلك المتغيرات وأسلوب معالجتها والتفاعل مع تبعاتها.

وأوضحت قائلة: «تأتي أجندة الدورة الحالية من المنتدى مواكبةً للمسؤوليات الجديدة التي وضعتها المتغيرات الإقليمية والعالمية على كاهل هذا القطاع الحيوي، وبالتعاون مع جميع مكونات منظومة العمل الإعلامي على امتداد المنطقة العربية، للتوصل إلى تصورات واضحة لآليات وخطط التطوير المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، والتي يمكن من خلالها تعزيز دور الإعلام كوسيلة فعّالة في تطوير المجتمعات وتحقيق تقدمها وازدهارها».

جلسات رئيسية

وتتضمن أجندة منتدى الإعلام العربي ال20 عدداً من الجلسات الرئيسية التي ستناقش مجموعة من المواضيع المنوعة والمتخصصة، حيث تطرح جلسة «الإعلام العربي.. التحولات والتأثير» مجموعة من التساؤلات المهمة، من منظور قيادات إعلامية عربية رفيعة المستوى، في محاولة للوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي العربي، ومتطلبات تطويره للقيام بالدور المنتظر منه كشريك له تأثيره في دفع جهود التطوير والتغلب على التحديات الراهنة. يتحدث خلال الجلسة: معالي د. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي كرم جابر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، وتدير الجلسة الإعلامية زينة يازجي من قناة الشرق.

وسيستضيف المنتدى ضمن جلسة حوارية خاصة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ليشارك الحضور رؤاه حول ضرورة إيجاد تصورات واضحة لمستقبل الإعلام العربي، في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك خلال جلسة بعنوان «الشرق الأوسط.. مسرح التغيير الكبير»، حيث سيستعرض معاليه عدداً من المحاور، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، والمشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني لبلدان منطقة غرب آسيا، ومستقبل المنطقة والعلاقات بين بلدانها، ويدير النقاش الإعلامي طاهر بركة من قناة العربية.

كما يسلّط المنتدى من خلال جلسة «إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة» الضوء على التحولات الاستراتيجية في المنطقة، واستشراف مستقبل المنطقة العربية خلال العقد المقبل، ويتحدث في الجلسة: الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، ونايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة النهار، وعبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ويدير النقاش الإعلامية فضيلة سويسي من قناة «سكاي نيوز عربية».

جلسات نقاشية

وستتطرق برنامج الجلسات النقاشية للمنتدى إلى عددٍ من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، إذ سيتحدث خلال جلسة «صناعة الإعلام.. هل لها مستقبل» كل من: بيار الضاهر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، ونارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التلفزيون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإجابة عن تساؤلات حول قدرة الإعلام على المنافسة واستدامة النمو في ظل المتغيرات التقنية السريعة وما أحدثته من تغيرات عميقة في معايير العمل الإعلامي، ويدير النقاش الإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

كما يتضمن البرنامج ذاته جلسة حول مستقبل الكتابة والكُتّاب، وكيفية تعاطيهم مع القضايا المجتمعية من خلال جلسة «مستقبل القلم العربي»، ويتحدث فيها الكُتّاب: ناصر الظاهري (الإمارات)، ود. رشيد الخيون (العراق)، وحسين شبكشي (السعودية)، وأمينة خيري (مصر)، وتحاورهم الإعلامية الإماراتية صفية الشحي.

وفي هذا الإطار، وضمن جلسة «مستقبل الإعلام في عصر الميتافيرس» يناقش المنتدى فرص التطوير والنمو التي سيقدمها عالم الميتافيرس للإعلام، وتستضيف الجلسة: خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وفارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق أوسط وشمال أفريقيا -شركة «ميتا» العالمية، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذي ناشونال»، وتدير الجلسة الإعلامية ميساء القلا من قناة «سي ان بي سي» العربية. التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحافة، ويتناول المنتدى التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحافة، وأثرها عربياً وملامح مستقبلها في جلسة بعنوان «مستقبل الصحافة المصرية» تستضيف الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وعبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، وأحمد المسلماني الكاتب ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ويدير الحوار الإعلامي معتز الدمرداش من قناة الشرق.

ويتعرض المنتدى للمشهد الصحافي الخليجي بغير معزل عن المشهد الإعلامي العربي في جلسة «الإعلام العربي 2022 - وجهة نظر خليجية»، والتي تستضيف: منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان الإماراتية، وجميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ويدير الجلسة الإعلامي عيسى المرزوقي من قناة «سكاي نيوز عربية».

وسيستضيف منتدى الإعلام العربي نقاشاً موسعاً حول «مستقبل الإعلام الرياضي» وتطوّر هذا القطاع وإسهامه في النهوض بالرياضة ودفع الرياضيين إلى مستويات أعلى من التميز، وتستضيف الجلسة: يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، ووليد الفراج، رئيس تحرير برنامج «أكشن» مع وليد على قناة «أم بي سي أكشن»، والإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، وتدير النقاش الإعلامية ساندرين جبرا من موقع «كووورة».

جلسات 20 دقيقة

تستعرض صوفي هويت تروفيم، رئيسة التحرير العالمية في وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) «التغير المناخي ودور الإعلام» من خلال خبرتها الطويلة في مجال العمل الإعلامي والتي تصل إلى أكثر من 35 عاماً.

وخلال جلسات 20 دقيقة تأتي جلسة بعنوان «دمج الإعلام الرقمي مع التلفزيوني»، يتحدث خلالها الإعلامي طوني خليفة، المدير العام لقناة المشهد وتحاوره الإعلامية هبة الأباصيري من قناة «سي بي سي»، كما يطرح د. نبيل الخطيب رؤيته حول تطوير صناعة الأخبار في جلسة «مستقبل غرف الأخبار» وتديرها الإعلامية ريا رمال.

وسيستضيف المنتدى علي جابر، مدير القنوات في مجموعة «أم بي سي»، للحديث في جلسة بعنوان «مستقبل التليفزيون في عصر التكنولوجيا»، كما يتحدث الإعلامي محمد الملا، مقدم برنامج ديوان الملا في جلسة أخرى بعنوان «حرية الرأي والتعبير.. الوطنية أولاً»، كما تستعرض الإعلامية رضوى الشربيني، من قناة «سي بي سي» في جلسة ضمن جلسات ال20 دقيقة ظاهرة «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي.

ويناقش د. فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، دور الإعلام في خدمة استراتيجيات التنمية ودفع جهودها في المنطقة من خلال جلسة بعنوان «مهمة إعلام المستقبل في التنمية المستدامة»، كما يتطرق عضوان الأحمدي، رئيس تحرير «إندببندنت عربية»، من خلال جلسة «المشهد الإعلامي وثورة الإعلام» إلى التطور الهائل في وسائل الإعلام.

ويسلط المنتدى الضوء على إعلام الطفل في جلسة بعنوان «إعلام الطفل.. لماذا يغيب عربياً» يتحدث فيها نوف الحسيني، مديرة تحرير مانجا العربية، كما تتحدث الإعلامية والمراسلة رولا الخطيب من قناة الحدث خلال جلسة «عندما يصبح المراسل خبراً» عن طبيعة عمل المراسل وما يواجهه من صعوبات.

ويستعرض الدكتور سلطان النعيمي، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية عدداً من قضايا الساعة المُلحّة على الصعيد الإقليمي والتصورات لما ستحمله للمنطقة خلال المرحلة المقبلة من فرص وتحديات في جلسة «واقع المنطقة العربية والسيناريوهات المحتملة»، ويدير الحوار الإعلامي حسين الشيخ.

وحول عالم «الميتافيرس» وتأثيراته المتوقعة على العمل الإعلامي في المنطقة يتحدث أديبات فيردي، خبير ومتخصص في شؤون «الميتافيرس» في جلسة بعنوان «الإعلام العربي.. رحلة نحو الميتافيرس»، كما تشمل جلسات 20 دقيقة جلسةً بعنوان «مستقبل العمل في البيئة الإعلامية» تتحدث فيها فائزة تشانغ لي، المديرة التنفيذية لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط.