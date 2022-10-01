خالد بن محمد بن زايد: الفروسية إرث وطني

أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدورة التاسعة عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

رافق سموه، خلال الجولة، المقدم الركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك».

وخلال جولته في المعرض، اطلع سموه على مستجدات ومبادرات فرسان شرطة أبوظبي، وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل شرطة أبوظبي لتعزيز الفروسية كإرث وطني ضمن المنظومة الشرطية في الإمارة.

كما تفقد سموه عدداً من الأجنحة المحلية والإقليمية والعالمية، واستمع من القائمين على المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 900 مشارك من 59 دولة، إلى شرحٍ حول أهم الصناعات والمنتجات المعروضة لصون البيئة وتبني أساليب الصيد المستدام، خلال نسخة هذا العام التي تُقام تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة».

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقام نسخة 2022 من المعرض على مدى 7 أيام ويتوقع أن يستقطب المعرض مع نهاية فعالياته أكثر من مائة وخمسة آلاف زائر.