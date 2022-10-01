ختام التمرين المشترك بين حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأميركية

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدفاع ختام التمرين المشترك Intrepid Maven (IM) 22-4 بين قيادة حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأميركية، وهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تمرين Intrepid Maven (IM) 22-4 ضمن خطط وبرامج قيادة حرس الرئاسة التدريبية المشتركة مع القوات الأميركية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

وقد اشتمل التمرين (IM) 22-4 على العديد من الفعاليات المشتركة التي ضمت عمليات سلاح المدفعية الأرضية، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة، والتدريبات الطبية الميدانية، واستطلاع المراقبة الجوية من دون طيار، وهجوماً جويّاً ليلياً مشتركاً.

وقد أتاح التمرين (IM) 22-4 في نسخته الثالثة، الفرصة لكل من قيادة حرس الرئاسة وقوات مشاة البحرية الأميركية - القيادة الوسطى من أجل تعزيز التوافق العملياتي من خلال تنفيذ مجموعة من فعاليات التدريب التي تعود بالفائدة على الطرفين.