الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ختام التمرين المشترك بين حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأميركية

ختام التمرين المشترك بين حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأميركية
2 أكتوبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدفاع ختام التمرين المشترك Intrepid Maven (IM) 22-4 بين قيادة حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية الأميركية، وهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تمرين Intrepid Maven (IM) 22-4 ضمن خطط وبرامج قيادة حرس الرئاسة التدريبية المشتركة مع القوات الأميركية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
محمد بن راشد لـ«الإعلاميين»: أنتم المستقبل

وقد اشتمل التمرين (IM) 22-4 على العديد من الفعاليات المشتركة التي ضمت عمليات سلاح المدفعية الأرضية، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة، والتدريبات الطبية الميدانية، واستطلاع المراقبة الجوية من دون طيار، وهجوماً جويّاً ليلياً مشتركاً.

وقد أتاح التمرين (IM) 22-4 في نسخته الثالثة، الفرصة لكل من قيادة حرس الرئاسة وقوات مشاة البحرية الأميركية - القيادة الوسطى من أجل تعزيز التوافق العملياتي من خلال تنفيذ مجموعة من فعاليات التدريب التي تعود بالفائدة على الطرفين.

وزارة الدفاع
البحرية الأميركية
الإمارات
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©