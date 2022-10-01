انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بحضور المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي وأعضاء اللجنة المنظمة وجمهور من الحضور وأعضاء الوفود المشاركة في المسابقة.

وقد افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عضو لجنة التحكيم فعاليات اليوم الأول بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم ثم تحدث فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل رئيس لجنة التحكيم الدولية عن شروط ومعايير وضع الدرجات وتقييم المتسابقات، بعدها تقدمت في الفترة الصباحية كل من خديجة يعقوب يونس أحمد من أفريقيا الوسطى وهالة محمد شير يوسف من المملكة المتحدة وساريه حنيف من أفغانستان وفرح امشيشو من المغرب واندانا زلفى أمير من إندونيسيا، كما تقدمت للمشاركة في الفترة المسائية كل من زميرة أبكار من موزمبيق ونجمة حاج حميد بانجونوتان من الفلبين وزهرة اداليل هارون من الكاميرون ونوران أكرم حامد مبروك عبدالله من مصر وشيماء إسماعيل أحمد من مدغشقر، واختتمت فعاليات اليوم الأول بتوزيع الجوائز على الجمهور من حضور قاعة المسابقة. وتشارك في التصفيات الصباحية اليوم الأحد الموافق الثاني من أكتوبر كل من تسنيم عريان من سوريا وعائشة أبوبكر حسن من نيجيريا وأفسانة خانم بشرى من بنجلاديش ونصيبة دكورى من مالي وعائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة، أما في الفترة المسائية فتشارك كل من إسلام عوض الجاك إبراهيم من السودان ومنيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا وميسم بنت أحمد بن محمد بن سرحان من سلطنة عُمان وصفاء محمد حسان من جمهورية القمر المتحدة وأسماء تؤجي مي من تايلاند.