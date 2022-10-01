«مجلة الجندي».. عدد خاص بمناسبة ذكرى إصدارها الـ49

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 585 لشهر أكتوبر 2022. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الجندي.. 49 عاماً من العطاء» حيث قالت فيها: «حلت في الأول من أكتوبر الجاري، الذكرى التاسعة والأربعون لصدور «مجلة الجندي» والتي صدرت في الأول من أكتوبر من العام 1973، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان لتوجيهات سموه، الفضل في نجاح وتقدم ورقي المجلة، وجعلها صرحاً علمياً، تقوم بدور إعلامي وثقافي مميز».

وأضافت المجلة أنها لم تكن لتتبوأ هذه المكانة لولا أن توافرت لها عوامل النجاح وشروطه، وعلى رأسها الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبيئة الخصبة للعمل الإعلامي، التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان يقول دوماً «إن حجم الدول لا يقاس بالثروة والمال، وإن المال ما هو إلا وسيلة لغايات عظيمة لا يحققها إلا العلم».

وأكدت «الجندي» أنه في ذكرى تأسيسها الـ49، واقترابها من الاحتفال بيوبيلها الذهبي في مثل هذا اليوم من العام القادم إن شاء الله، تمضي في طريقها نحو التميز بكل ثقة واقتدار، وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل وطموح، وهي تؤمن بدورها ورسالتها، وتتطلع إلى تقديم الكثير في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي، الذي لم يبخل يوماً على أبنائه في شيء، مستلهمة الرؤية الثاقبة والسديدة لقيادتنا الرشيدة.

رادار الإنذار المبكر

جاء ملف مجلة الجندي الرئيسي لعدد شهر أكتوبر 2022 تحت عنوان «أقمار صناعية لمواجهة الصواريخ الفرط صوتية». وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان: «المدفعية ومستقبلها في الحروب الحديثة»، ودراسة أخرى بعنوان: «الوجود الفرنسي في أفريقيا.. تراجع أم إعادة صياغة؟». وتعرض مجلة «الجندي» في عددها الجديد لقاءً مع «ماثيو كريمبين» مدير خط إنتاج أعمال الإنذار المبكر لدى شركة «ريثيون ميسلز آند ديفينس»، حيت تحدث للمجلة عن رادار الإنذار المبكر وأهم الأدوار التي يلعبها في مواجهة مختلف التهديدات. وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.