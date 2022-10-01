هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق «صحتهم أمانة 2022»

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2022، والتي تهدف إلى علاج الحالات المرضية في الدرجة الأولى وتوفير الرعاية الصحية في الدول الفقيرة والنائية من خلال عشرات المبادرات والمشاريع الإنسانية.

وتستهدف الحملة تنفيذ مشاريع ومبادرات بقيمة 5 ملايين و760 ألف درهم موزعة كالآتي: علاج الحالات المرضية بقيمة 4 ملايين درهم، والمشاريع الإنشائية الصحية كبناء وتأثيث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بقيمة مليون درهم، والمشاريع الأخرى، مثل حملات التطعيم، وتوفير الكراسي والمستلزمات الطبية بقيمة 760 ألف درهم.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: «للعام الثاني على التوالي تطلق الهيئة حملة (صحتهم أمانة) لتكون نافذة أمل وخير على بيوت المحتاجين الذين عجزوا عن توفير العلاج والدواء، سواء داخل الدولة وخارجها، ومن هنا نظمت (الهيئة) عدداً من الزيارات الميدانية إلى مصر ولبنان والسنغال والسودان، لتفقد أوضاع الأسر واحتياجات المناطق النائية التي باتت بأمس الحاجة إلى مشاريع الرعاية الصحية».